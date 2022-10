Xiaomi 12T (Pro) review: patsen met pixels

Ben je op zoek naar een snelle smartphone, maar wil je niet de absolute hoofdprijs betalen? Lees dan onze review van de Xiaomi 12T (Pro). Misschien wordt één van deze twee subtoppers wel jouw nieuwe telefoon.

Dit is onze Xiaomi 12T (Pro) review

Aan high-end smartphones bepaald geen gebrek in de collectie van Xiaomi. Het bedrijf bracht eerder de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro uit. In thuisland China kwam daar bovendien de Xiaomi 12S Ultra bij met zijn grote 1 inch-camerasensor.

De 12S Ultra kun je helaas niet in Nederland kopen. De nieuwe Xiaomi 12T en 12T Pro, die we in dit artikel bespreken, gelukkig wél. Dat zijn een soort alternatieve vlaggenschepen die over snelle hardware beschikken, maar op andere terreinen iets inleveren. Ze zijn daarom goedkoper dan andere premium telefoons. De gewone 12T is verkrijgbaar voor 599 euro, terwijl je voor de 12T Pro 799 euro kwijt bent. Daarmee zijn ze iets duurder dan hun voorgangers, de Xiaomi 11T en 11T Pro.

We richten ons in deze review vooral op de Xiaomi 12T Pro, die een fonkelnieuwe 200 megapixel-camera heeft. Natuurlijk nemen we ook het goedkopere broertje mee, om te zien wat je met dat toestel inlevert.

Strak design heeft weinig nadelen

De Xiaomi 12T en 12T Pro lijken als twee druppels water op elkaar. In tegenstelling tot hun voorgangers hebben de smartphones een mat afgewerkte achterkant. Dat ziet er netter uit en zorgt ervoor dat er minder snel vingerafdrukken achterblijven. Je kiest uit de kleuren zwart, zilver en blauw, die er door de kleine sprankeling steeds iets anders uitzien als het licht verandert.

Ook heeft Xiaomi de bezel aan de onderkant dunner gemaakt, waardoor de telefoons nu symmetrisch zijn. Dat is een flinke vooruitgang en geeft de telefoons een op het eerste gezicht high-end uitstraling.

Dat het geen échte toptoestellen zijn, merk je zodra je ze vastpakt. Het frame is gemaakt van plastic, wat natuurlijk minder sterk is dan metaal. Zolang je je telefoon niet in je achterzak bewaart, en dus het risico loopt dat je erop gaat zitten, merk je daar echter weinig van. Bovendien zijn de 12T (202 gram) en 12T Pro (205 gram) relatief licht voor zulke grote smartphones. Ze liggen ook heerlijk in de hand.

Het enige verschil tussen de toestellen zien we op de achterkant. De 12T heeft een 108 megapixel-camera, die wegvalt in het (fraai vormgegeven) camera-eiland. De 200 megapixel-sensor op de 12T Pro heeft meer ruimte nodig. De lens steekt daarom iets verder uit.

Al met al is het uiterlijk van de 12T (Pro) een vooruitgang ten opzichte van de 11T (Pro). Het design is niet enorm opvallend, maar heeft ook weinig nadelen.

Platte oled-schermen zijn erg fraai

De 12T en 12T Pro hebben een 6,67 inch-oled-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. Dat is iets hoger dan voorheen, want de 11T (Pro) moest het met 2400 bij 1080 beeldpunten doen. Leuk voor de marketingafdeling van Xiaomi, maar daar merk je in de praktijk weinig van. Het scherm was vorig jaar al scherp en is dat nu nog steeds.

Het gaat om platte displays, waar Xiaomi bij andere high-end smartphones vaak voor gebogen schermranden kiest. Waar je voorkeur ligt is natuurlijk heel persoonlijk. We hebben in ieder geval weinig aan te merken op het scherm van de 12T (Pro). Dankzij het oled-paneel spatten de kleuren ervan af, zijn de kijkhoeken prima en ligt het contrast zeer hoog. De helderheid van 500 nits (900 op piekmomenten) is op papier niet erg hoog, maar we konden het scherm in het herfstzonnetje nog prima aflezen. Mogelijk is dat op een zomerdag iets lastiger.

120Hz

Het gaat verder om een adaptief 120Hz-scherm, dat de verversingssnelheid automatisch aanpast aan wat je doet. Scrol je door een website, dan worden de beeldjes inderdaad 120 keer per seconde ververst. Dat ziet er erg soepel uit. In minder veeleisende situaties schakelt het toestel automatisch terug naar 30, 60 of 90Hz. Dat spaart de batterij en je merkt er gelukkig niets van. We hebben tijdens het testen geen haperingen gezien.

Het scherm van onze 12T was bij witte achtergronden wel iets geler dan dat van de 12T Pro. We weten niet waarom dat zo is, want de panelen zouden gelijk moeten zijn. Mogelijk gaat het simpelweg om een natuurlijke variatie in het productieproces.

De vingerafdrukscanner zit ónder het display en werkt zowel snel als accuraat. Een laagje Gorilla Glass 5 moet je beschermen tegen krasjes. Overigens zit er uit de fabriek al een screenprotector op het scherm, wat erg fijn is. Xiaomi levert ook een doorzichtig hoesje bij beide toestellen.

Snel en nóg sneller

Eén van de grootste verschillen tussen de 12T en 12T Pro is de processor. De 12T draait op een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip, terwijl de 12T Pro een Snapdragon 8 Plus Gen 1 aan boord heeft.

Die laatste is de snelste processor van dit moment. Hij zet in Geekbench 5, een app die de prestaties van smartphones meet, een ongeveer 40 procent hogere single core-score neer dan de MediaTek. Dat is vooral van belang als je veel gamet. De multi core-score, belangrijk als je veel aan multitasking doet, is overigens slechts 10 procent hoger.

Ook de 8100 Ultra van MediaTek is dus zeker geen trage chip. In het dagelijks gebruik moesten we goed ons best doen om verschillen te zien. Dat lukt pas als je door relatief zware apps of websites scrolt. De 12T Pro weet die steeds vloeiend te laden, terwijl de 12T daar soms een paar tienden van een seconden extra voor nodig heeft. Dramatisch is het zeker niet. De meeste mensen kunnen prima met de 12T uit de voeten.

Zelfs tijdens het spelen van games zijn de verschillen op het eerste gezicht beperkt. Wel merkten we dat dat de 12T iets sneller warm wordt. De processor moet simpelweg harder werken om de beelden op het scherm te toveren.

Er zit ook enig verschil tussen de stereospeakers. Die van de 12T Pro zijn afgesteld door het bekende audiobedrijf Harman Kardon, die van de 12T niet. Als je ze naast elkaar beluistert, klinkt de Pro inderdaad net iets dynamischer. Het is echter zeer subtiel. Beide smartphones kunnen ermee door, maar lagere tonen ontbreken vrijwel volledig.

Pixels vertellen slechts het halve verhaal

De grote ster in de marketing rond de Xiaomi 12T Pro is natuurlijk de 200 megapixel-hoofdcamera. Die is fonkelnieuw en vinden we ook in de Motorola Edge 30 Ultra. Het gaat om een behoorlijk grote sensor die volgens Xiaomi puike foto’s op moet leveren.

Als je de automatische instellingen gebruikt, zet de 12T Pro pixel binning in. Er worden 16 beeldpunten samengeperst tot eentje, zodat je een foto van 12,5 megapixel overhoudt. Die zou er beter uit moeten zien dat een gewoon 12,5 megapixel-kiekje, omdat er extra informatie in is verwerkt.

Drie van deze vier foto’s zien er inderdaad uitstekend uit. Bij het bord hutspot zie je bijvoorbeeld een mooie, natuurlijke onscherpte. Dat hebben we te denken aan de grote sensor, die zorgt voor een goede scheiding tussen voor- en achtergrond. Het kiekje van de Utrechtse gracht, met op de achtergrond de Domtoren, is echter behoorlijk mislukt. De lucht is veel te licht. Mogelijk is dit een softwarekwestie, want het gaat ook vaak genoeg wél goed.

De eerste twee foto’s in deze galerij hebben het probleem bijvoorbeeld niet. Ronduit indrukwekkend is het plaatje van de donkere tunnel. Het licht aan het einde daarvan wordt, inclusief de wandelaars, perfect weergegeven.

Als je de gewone 12T koopt, krijg je een 108 megapixel-camera met een kleinere sensor. Zoals je hieronder ziet, kiest deze smartphone voor een warmere kleurbalans dan de 12T Pro. We kunnen ons zelfs goed voorstellen dat je de plaatjes van de 12T mooier vindt, al zijn de kleuren van de Pro wel wat realistischer.

12T 12T Pro 12T 12T Pro

12, 50 of 200 megapixel?

Terug naar de 200 megapixel-camera. Hoewel hij standaard dus plaatjes van 12,5 megapixel uitspuwt, kun je ook kiezen voor 50 of de volledige 200 megapixel. Dat gaat wel ten koste van zaken als automatische hdr, die voor een evenwichtige belichting zorgt. Zoals je hieronder ziet is de lucht in de 50 megapixel-foto veel minder blauw dan op het eerste plaatje. Dat is toch wel erg jammer.

12,5MP 50MP



Maar merk je iets van die hogere resolutie? Jazeker! Kijk maar eens naar de gecropte kiekjes hieronder. Het zijn uitsnedes van grotere foto’s die we op alledrie de standen hebben genomen. Het resultaat van de 50 megapixel-opname is beduidend scherper dan die van de 12 megapixel-opname. Het verschil tussen 50 en 200 megapixel is echter klein. Omdat 200 megapixel-foto’s bovendien erg grote bestanden opleveren, zouden we niet hoger gaan dan 50.

12 50 200

Nachtmodus

Uiteraard beschikt de Xiaomi 12T Pro over een nachtmodus, die je foto’s in de donkere uurtjes verbetert. Dat werkt vrij goed, al gaat de software ook hier soms de mist in. Het kiekje rechts heeft bijvoorbeeld veel te verzadigde kleuren, wat er nogal lelijk uitziet. Xiaomi kan dit waarschijnlijk vrij eenvoudig aanpassen, maar of ze dat ook doen is de vraag.

Misschien vraag je je af of je ook ‘s nachts 50 megapixel-foto’s kunt maken. Dat kan, maar is niet aan te raden. De nachtmodus werkt dan namelijk niet, waardoor de belichting volledig de mist in gaat.

Nachtmodus 50MP

Groothoeklens

Zowel de 12T als de 12T Pro hebben verder een macrocamera, die door de lage resolutie van 2 megapixel vrijwel nutteloos is. Daarnaast bieden ze een groothoeklens van 8 megapixel. Die resolutie is ook niet om over naar huis te schrijven. De software van Xiaomi redt de boel op het eerste gezicht nog aardig, maar de hoeveelheid details is beperkt.

Zeker als de avond valt worden de hoeken heel erg wazig. Je kunt deze camera gebruiken voor een snel kiekje op sociale media, maar daar houdt het wel mee op. Als je het ons vraagt, had Xiaomi beter voor een iets bescheidener 50 megapixel-hoofdcamera kunnen kiezen. Dan was er misschien budget overgebleven voor een betere groothoeklens.

In de review van de Xiaomi 11T (Pro) liepen we tegen een aantal vervelende softwarebugs aan. We kregen onterechte notificaties en Netflix werkte überhaupt amper. Gelukkig zijn we dergelijke kwesties niet tegengekomen op de 12T (Pro). De software werkte tijdens het testen vloeiend en foutloos.

Xiaomi legt zijn eigen MIUI-skin over Android 12 heen. Die is vrij druk en we geven daarom de voorkeur aan software die dichter bij het pure Android blijft.



Met het updatebeleid van Xiaomi is weinig mis. Je krijgt drie grote upgrades, naar Android 13 tot en met 15. Daarnaast mag je vier jaar lang beveiligingspatches verwachten die je toestel beschermen tegen hackers. Samsung en Google zelf doen het nog iets beter, maar je hoort ons niet klagen.

Accu 12T Pro gaat bijzonder lang mee

Er zit een 5000 mAh-accu in de 12T (Pro). Dat is gemiddeld voor een high-end smartphone van deze omvang. De Snapdragon 8 Plus Gen 1 is echter een behoorlijk zuinige chip, waardoor de accuduur van de 12T Pro uitstekend blijkt te zijn.

Anderhalve dag is geen enkel probleem en bij matig gebruik moet zelfs twee volledige dagen tot de mogelijkheden behoren. De 12T doet het iets slechter, maar haalt het einde van de dag ook zeker.

Xiaomi levert bij beide toestellen een razendsnelle 120 Watt-lader mee. Die heeft slechts een minuut of 25 nodig om je lege toestel weer helemaal vol te krijgen. Als je hem ‘s ochtends voor je gaat ontbijten en douchen inplugt, zit hij op 100 procent wanneer je de deur uitgaat. Dat is een heerlijke luxe, maar helaas is draadloos laden geen optie. Zeker de Pro had deze feature best mogen hebben.

Conclusie Xiaomi 12T (Pro) review

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen, zijn de Xiaomi 12T en 12T Pro fijne smartphones. Het ontwerp is mooier dan dat van hun voorgangers en ook de software zit beter in elkaar. Ze werken dankzij de snelle hardware bovendien vloeiend, laden erg rap op en gaan lang mee op een acculading.

De gebieden waarop Xiaomi heeft bezuinigd zijn wat ons betreft vrij logisch. Van het plastic frame heb je bij normaal gebruik geen last en de middelmatige speakers nemen we graag voor lief. Bij de camera’s heeft Xiaomi zich wel wat te veel laten leiden door marketing. De 200 megapixel-lens levert vaak goede en scherpe plaatjes op, maar dat gaat ten koste van de andere camera’s. We hadden liever een 50 megapixel-hoofdcamera gehad en een betere groothoeklens.

De hamvraag is natuurlijk of je voor de 12T of de 12T Pro moet gaan. De Pro voelt door de snellere processor, die nieuwe camera en de langere accuduur iets luxer aan. Als je het geld kunt missen, zouden we dat toestel dus aanraden. Heb je een budget van 600 euro? Dan doe je ook met de 12T een prima koop.

Xiaomi 12T (Pro) kopen

Wil je de Xiaomi 12T (Pro) na het lezen van deze review kopen? Voor een losse 12T met 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 599 euro. Een losse 12T Pro met 8GB RAM en 256GB opslag kost 799 euro. Van laatstgenoemde komt later nog een variant met 12GB RAM. Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment. Daar kun je ook direct een voordelig abonnement afsluiten met de 12T of 12T Pro.