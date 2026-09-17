Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max review: accumonster met trage motor

Zie jij een accuduur van twee of zelfs drie dagen wel zitten? Lees dan snel verder, want in deze review kijken we naar de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max. De midranger heeft een batterij van maar liefst 9210 mAh!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max review

Nog niet eens heel lang geleden vonden we een accu van 5000 mAh behoorlijk groot. Daar hoef je anno 2026 niet meer mee aan te komen. Dankzij de opkomst van silicium-koolstofbatterijen groeien ze als kool. Met deze techniek bieden accu’s een steeds hogere capaciteit zonder dat ze fysiek groter worden.

Deze review gaat over de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max waar een batterij van 9210 mAh in zit. We verwachten daarom dat deze middenklasser, met een stevige adviesprijs van 599,90 euro, heel lang meegaat voor je hem moet opladen. Maar wat heeft hij nog meer te bieden?

Het reviewexemplaar van de Redmi Note 17 Pro Max is beschikbaar gesteld door Xiaomi.

In het kort

Wie een weekend weg wil kunnen zonder oplader doet met de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max een prima koop. Als je geen zware games of AI-toepassingen draait, is een accuduur van drie dagen mogelijk. We vinden het toestel gezien de trage chip en matige camera’s (nog) wel aan de erg dure kant.

Pluspunten Geweldige accuduur, rap opladen

Geweldige accuduur, rap opladen Goed oled-scherm

Goed oled-scherm Prima bouwkwaliteit Minpunten Niet erg snel, regelmatig haperingen

Niet erg snel, regelmatig haperingen Camera’s zijn minder goed dan bij voorganger

Camera’s zijn minder goed dan bij voorganger Heel veel bloatware

Geen cameramonster

De directe voorganger van dit toestel, de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, had nog een 200 megapixel-hoofdcamera met een behoorlijk grote sensor. Helaas leven we in 2026 en zien we dat fabrikanten regelmatig downgrades doorvoeren om kosten te besparen. Zo ook bij deze Redmi. Dit keer krijg je een 50 megapixel-hoofdcamera met een veel kleinere sensor. De 8 megapixel-groothoeklens is exact hetzelfde.

Die hoofdcamera voldoet zeker voor kiekjes die je via WhatsApp naar je schoonmoeder stuurt, maar heel indrukwekkend zijn de foto’s ook weer niet. Ze zijn een tikje aan de donkere kant en duidelijk door de software ‘verbeterd’. Dat zorgt soms voor een kunstmatige uitstraling. Een goed voorbeeld is de linkerhelft van de laatste foto hieronder.

Je kunt in de camera-app ook 2x (digitaal) inzoomen. Dat levert best bruikbare plaatjes op, zolang je ze niet met een vergrootglas gaat bekijken.

2x 2x 2x

Over de groothoeklens kunnen we kort zijn: absolute rommel. Kleuren, contrast en scherpte zijn allemaal zwaar onder de maat. We hopen eigenlijk dat dit soort camera’s in de nabije toekomst helemaal verdwijnt. Xiaomi had hem wat ons betreft in ieder geval weg mogen laten.

Uiterlijk van een high-end toestel, scherm hapert soms

Als je de Redmi Note 17 Pro Max in handen, hebt, zou je niet denken dat het om een middenklasser gaat. Hij heeft weliswaar een plastic frame en achterkant, maar voelt toch heel premium aan. Dat komt deels door het stevige gewicht van 229,5 gram. Ondanks die enorme accu is hij gelukkig maar 8,6 millimeter dik, waardoor je nooit het gevoel hebt met een baksteen rond te lopen. Dankzij de IP68/69-certificering is de smartphone goed bestand tegen stof en water.

Die positieve eerste indruk blijft hangen als we naar de voorkant kijken, waar we vrij dunne randen rond het scherm aantreffen. Ook het display zelf is prima. Het gaat om een 6,83 inch-oled-scherm met een piekhelderheid van 3500 nits. Aflezen is in geen enkel scenario een probleem.

De ververssnelheid ligt op maximaal 120Hz. Dat wil zeggen dat de pixels maximaal 120 keer per seconde verversen, wat voor soepele beelden moet zorgen. Het woord ‘maximaal’ is hier wel belangrijk, want dat haalt de smartphone lang niet altijd. Je ziet deze Redmi vaak genoeg terugzakken naar 60Hz of nog lager. Dat heeft alles te maken met de vrije trage chip, waarover later meer. Voor nu is het goed om te weten dat dit toestel zeker niet zo’n vloeiend beeld toont als bijvoorbeeld de Poco X8 Pro Max.

Op de Redmi Note 15 Pro Plus zat het camera-eiland nog in het midden. Ditmaal is hij verhuisd naar de linkerbovenhoek. Het is een subtiel exemplaar dat nauwelijks uitsteekt. Subtiel is ook het wolkenpatroon dat Xiaomi aanbracht op de achterzijde van ons reviewexemplaar in de kleur ‘Cloud Blush’. Je ziet het eigenlijk alleen als het licht er precies goed op valt.

Prestaties zijn duidelijk het zwakke punt

Xiaomi stopt een Snapdragon 6 Gen 5 in dit toestel. Dat is een nieuwe, maar niet al te krachtige chip. Qua snelheid is hij zeer vergelijkbaar met de Snapdragon 7s Gen 4 die in de Redmi Note 15 Pro Plus van vorig jaar zit. Je moet er geen al te hoge verwachtingen van hebben. Het opstarten van apps duurt soms wel een paar seconden en er treden zeer regelmatig korte visuele stotteringen op. Dan lijkt het beeld even te bevriezen.

Zoals gezegd heeft dat ook invloed op het scherm. Beelden zien er soms niet zo vloeiend uit als je bijvoorbeeld door sociale media scrolt. De processor kan het dan simpelweg even niet bijbenen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En dat is toch even slikken voor een toestel in deze prijscategorie. Er zijn genoeg concurrenten die een veel vlottere ervaring bieden. Er zit trouwens minimaal 8GB werkgeheugen in het toestel en 256GB opslag.

Je ontgrendelt het toestel middels een optische vingerafdrukscanner onder het scherm. Die werkt behoorlijk snel, maar zit helaas erg laag. Daardoor is hij niet zo comfortabel te bereiken met je duim. De stereospeakers klinken wel prima; ze halen een aardig volume en bieden zelfs iets van bas.

Veel bloatware, oude Android-versie

Het is een terugkerende irritatie bij Xiaomi: de absurde hoeveelheid bloatware die je tegenkomt op hun smartphones. Deze Redmi is bepaald geen uitzondering. Niet alleen TikTok, Temu en andere dubieuze bedrijven lachen je na het installeren tegemoet, maar je vindt ook een ongezond grote collectie spelletjes terug. Xiaomi krijgt uiteraard betaald om deze apps mee te leveren. Het blijven nare praktijken.

Ook jammer is dat het toestel uit de doos op Android 16 draait. Android 17 is namelijk al een paar maanden uit. Je krijgt drie grote upgrades en eindigt op Android 19. Daarnaast mag je zes jaar lang beveiligingspatches verwachten. Tot de zomer van 2032 dus. Daar kunnen we prima mee leven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Accu is de ster van de show

Eigenlijk is deze smartphone helemaal gebouwd rond zijn accu. Waar de overige specificaties hooguit ‘oké zijn, schreeuwt de batterij je ook vanaf de verpakking direct tegemoet. 9210 mAh. Dat is heel, heel veel. Bij het uitvoeren van simpele taken als appen, browsen en streamen, waar dit toestel voor bedoeld is, gaat de accu gemakkelijk twee dagen mee. Als je je een beetje inhoudt, moet zelfs drie dagen mogelijk zijn.

Probeer je de Redmi Note 17 Pro Max toch zwaardere taken voor te schotelen? Denk aan 3D-games of het bewerken van video’s? Dan moet de chip hard werken en loopt de accu sneller leeg.

Gelukkig is dat geen ramp, want als je bij Xiaomi een geschikte lader bestelt (die zit uiteraard niet standaard in de doos) kun je het toestel opladen met 100 watt. Dat is lekker snel, waardoor die enorme accu in een uurtje helemaal gevuld wordt.

Conclusie Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max review

Is een enorme batterij genoeg om een smartphone volmondig aan te kunnen bevelen? Niet altijd, zo bewijst de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max. De chip is simpelweg niet goed genoeg in deze prijsklasse en ook over de camera’s zijn we niet zo enthousiast. Bovendien zit het toestel tjokvol met bloatware en is het updatebeleid beperkt.

Wel is de bouwkwaliteit dik in orde en hebben we ook weinig aan te merken op het mooie oled-scherm. Voor de Note 17 Pro Max als geheel echt interessant wordt, moet er nog heel wat met de prijs gebeuren. Meer dan 400 euro is de smartphone wat ons betreft echt niet waard.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max kopen

Wil je de Xiaomi Redmi Note 15 Pro Max na het lezen van deze review kopen? Je betaalt 599,90 euro voor de voordeligste versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Voor 649,90 euro koop je de variant met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren Cloud Blush, zwart, groen en paars.

Alternatieven

Er zijn in deze prijsklasse voldoende alternatieven voorhanden. Die zullen niet zo’n lange accuduur hebben als de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, maar presteren op andere vlakken juist een stuk beter.

Poco X8 Pro Max

Voor € 413,- koop je de al genoemde Poco X8 Pro Max. Die heeft ongeveer hetzelfde scherm als de Redmi, dezelfde (matige) camera’s en een accu die met 8500 mAh niet eens zoveel kleiner is. Het grootste verschil? De Poco heeft een MediaTek Dimensity 9500s aan boord. Die is bijna van vlaggenschipniveau en biedt ontzettend goede prestaties. Deze smartphone is 200 tot 400 procent (!) sneller dan de Redmi en daarmee een veel betere keuze.

Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE heeft een veel kleinere batterij van 4900 mAh, maar ook een veel snellere Exynos 2400-chip. De drie camera’s zijn een stuk beter dan die van de Redmi en hetzelfde geldt voor het updatebeleid. Het 6,7 inch-oled-scherm is vergelijkbaar. Deze Samsung had een vrij hoge adviesprijs, maar koop je nu al voor € 516,-.

Samsung Galaxy S25 FE

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

De officieuze voorganger van de Note 17 Pro Max is ook nog altijd verkrijgbaar. Dat toestel is ongeveer even snel, heeft ongeveer hetzelfde scherm en zelfs een veel betere hoofdcamera. Qua batterijduur lever je wel behoorlijk in, al is de accu van de Redmi Note 15 Pro Plus met 6500 mAh ook zeker niet klein. Je betaalt € 318,90 voor deze smartphone.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: