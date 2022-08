Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement: dit is de beste prijs

Buigbare smartphones bestaan al een tijdje, maar zijn nog lang niet uit-ontwikkeld. Steeds meer merken komen nu met flip phones en de Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement is de nieuwste van Samsung. Hij is natuurlijk weer een beetje beter dan zijn voorganger, de Flip 3.

Bestellen kan via de volgende links

Vodafone

KPN

T-Mobile

Tele2

Belsimpel

Mobiel.nl

GSMWeb

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement geschikt?

De Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement is niet goedkoop. De specs zijn namelijk goed, vergelijkbaar met de vlaggenschepen van hetzelfde jaar, zoals de Galaxy S22. Je krijgt dus een high end toestel in huis. Bij zo’n hoge toestelwaarde komt natuurlijk ook een wat hogere maandelijkse aflossing. Je moet dus bereid zijn om veel geld te betalen voor je telefoon. Ook vind je het leuk om een redelijk unieke telefoon te hebben met vrij nieuwe technologie.

Een los toestel of met abonnement?

Een Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement is natuurlijk fijn omdat je dan het meeste uit je smartphone haalt. Aan de andere kant is er ook wat te zeggen voor een los toestel. Uiteindelijk bepaalt vooral je eigen voorkeur wat het beste bij jou past.

Wanneer je voor een abonnement kiest, hoef je niet direct een groot bedrag te betalen. Dat is fijn, want je houdt geld over voor andere leuke dingen. Daarna zijn je maandelijkse kosten wel hoger dan bij een los toestel. Bij elk toestel duurder dan 250 euro dat je met abonnement neemt, komt een BKR-registratie. Op zichzelf is dat geen probleem, maar kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Mocht een bepaalde winkel de prijs aanpassen, dan wordt die ook automatisch in de vergelijker aangepast. Daardoor zie je altijd de meest actuele aanbiedingen en weet je zeker dat je de beste deal van dit moment scoort.

Met de filteropties pas je het aanbod aan op jouw voorkeuren. Denk aan opslagcapaciteit, kleur, levertijd en meer. Denk er daarbij ook aan dat uitgebreidere abonnementen ook duurder zijn en dus lager in de vergelijker staan. Met de filteropties kun je ook de abonnementsvoorwaarden aanpassen. Zo kies je eenvoudig voor meer MB’s of belminuten.

Klik uiteindelijk op de deal die het beste bij je past en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar bestel je jouw nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement zoals normaal.