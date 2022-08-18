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Samsung Galaxy Z Flip 4 kopen: zoveel kost hij

7.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Los toestel
Samsung Galaxy Z Flip 4
1/8
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  • Laagste prijs € 1.388,16 bij Amazon
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Z Flip 4 los het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Z Flip 4 is verkrijgbaar met 512GB aan opslagruimte in de kleur antraciet. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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1 resultaat vanaf € 1.388,16
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Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy Z Flip 4
512 GB5G
€ 1.388,16
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d

De Samsung Galaxy Z Flip 4 los toestel is de directe opvolger van de Flip 3 en is dus ook weer een stukje beter. Op deze pagina staat de prijsvergelijker voor een los toestel, zodat je eenvoudig de beste prijs kunt vinden. Op die manier scoor je altijd de beste deal en bespaar je mogelijk een flink bedrag op je aankoop. 

De Samsung Galaxy Z Flip 4 los toestel, voor wie is hij geschikt?

De Flip-telefoons van Samsung hebben altijd goede specificaties, je haalt dus zeker een toptoestel in huis. Doordat vouwbare schermen nog redelijk nieuwe technologie is, horen deze smartphones bij één van de duurste op de markt. Je moet dus zeker bereid zijn om een flink bedrag neer te leggen voor een Flip 4 of Fold 4. Uiteraard vind je het ook belangrijk om één van de eersten en weinigen te zijn met een vouwbaar scherm en vind je het niet erg om een redelijk unieke telefoon te hebben. 

Een los toestel of toch liever met een abonnement?

En zijn zowel voordelen als nadelen bij elke keuze die je maakt. Uiteraard is een Samsung Galaxy Z Flip 4 kopen als los toestel aantrekkelijk, omdat je maandlasten daarna lager zijn. Ook heb je geen schuld dat je over een bepaalde periode helemaal aflost. Je kunt daardoor dus ook geen BKR registratie krijgen. Dat is zeker fijn als je binnenkort een hypotheek probeert aan te vragen. 

Wanneer je toch kiest voor een Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement, dan heb je het voordeel dat je nu niet direct een groot bedrag hoeft te betalen. Daardoor houd je geld over voor andere leuke dingen. Je hebt dan echter wel te maken met een BKR-registratie. Die krijg je namelijk al bij smartphones duurder dan 250 euro. 

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd automatisch bovenaan. Daardoor is de beste deal altijd binnen enkele seconden gevonden. Er zijn echter nog meer zaken belangrijk dan alleen de beste prijs. Denk bijvoorbeeld aan levertijd. Bovendien zijn er nog bepaalde zaken waar de prijs van afhankelijk kan zijn. Denk aan opslagruimte. Daarvoor maak je het beste gebruik van de filteropties aan de linkerkant. 

Met de filteropties stel je het aanbod af op jouw voorkeuren. Zo kun je filteren op kleur, opslagruimte, levertijd en meer. Wanneer je de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je eenvoudig op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je jouw nieuwe smartphone zoals normaal. 

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