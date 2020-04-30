50 Plus mobiel maakt gebruik van het Vodafone netwerk. Daardoor geniet je van dezelfde voordelen. Denk aan goede dekking, supersnel internet en meer. Daarnaast maak je gebruik van andere voordelen die 50 Plus mobiel onderscheiden van de rest. Denk aan onbeperkte pc-hulp, extra voordeel bij aangesloten partners, hulpfilmpjes online en meer.

Let hierop bij een Sim only-abonnement bij 50 Plus Mobiel

50 Plus Mobiel rekent eenmalige aansluitkosten van 19,95 euro. Daarna geniet je wel van zeer competitieve prijzen en andere voordelen.

Super snel en betrouwbaar 4G+ internet

Na het eerste contract verlopen is kun je maandelijks opzeggen

Bellen in het buitenland komt met extra kosten, afhankelijk van het gebied

Buiten je bundel bellen kost 31 cent per minuut

Bundels zijn eenvoudig uit te breiden

Sim only-abonnement van 50 Plus Mobiel vergelijken

Bij 50 Plus Mobiel kun je terecht voor behoorlijk wat verschillende bundels. Van slechts 100 belminuten tot aan onbeperkt en van 1000 MB internet naar 12500 MB. Wat jouw behoeften ook zijn, er is een bundel die bij jou past. Bovendien kun je kiezen tussen een looptijd van één jaar of twee jaar.

Vind eenvoudig het goedkoopste sim only-abonnement

Dankzij onze sim only-prijsvergelijker is het eenvoudig om de beste deals te vinden voor jouw sim only-abonnement. Gebruik de filteropties om een abonnement te vinden die bij jouw wensen past. Denk aan hoeveelheid belminuten, internet MB’s en meer. Als je al voorkeur voor een bepaalde provider hebt, kun je die ook aanvinken. Eenmaal de beste deal gevonden, klik je eenvoudig door naar de aanbieder. Daar maak je je bestelling af.

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