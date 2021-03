Ben Sim Only abonnementen vergelijken

Sim Only abonnement van Ben: dit moet je weten

Ben maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van T-Mobile. Bij Ben heb je veel flexibiliteit bij je sim only-abonnement. Zo kun je het abonnement maandelijks wijzigen of opzeggen. Ben biedt ook geen enorme databundels, en is dus niet geschikt voor echte grootverbruikers.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Ben

Voor nieuwe klanten rekent Ben eenmalig 20 euro aansluitkosten. Let op de volgende punten bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Ben.

Maandelijks opzeggen of wijzigen abonnement is mogelijk

Kleine databundels beschikbaar van maximaal 5GB

Keuze om alleen een abonnement voor bellen af te sluiten

Niet mogelijk om alleen data abonnement te kiezen

Je kan kiezen voor onbeperkt bellen en sms’en

Sim Only abonnement van Ben vergelijken

Bij Ben kan je kiezen of je een alleen bellen of bellen én internet abonnement wel. Kies je voor bellen én internet kan je kiezen uit een databundel van 500MB, 1GB, 2Gb, 3Gb of 5GB. Het is niet mogelijk om een onbeperkt data abonnement te kiezen. Daarbij kan je kiezen uit 100 belminuten / sms’jes, 200 belminuten / sms’jes of onbeperkt bellen en sms’en.

Je hebt ook nog de keuze uit 3G, 4G of 4G plus internetsnelheid die weer variëren in prijs. De looptijd is één maand of één jaar. Waarbij je met een jaarabonnement net iets goedkoper uit bent per maand.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Wil jij de goedkoopste sim only-abonnementen vergelijken? Gebruik de prijsvergelijker van Android Planet. Wij zetten de beste aanbiedingen voor jou op een rij. Gebruik het de filteroptie om te selecteren hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Of selecteer de provider die je voorkeur heeft zodat je alleen de aanbiedingen hiervan ziet. Zo vind je snel de beste sim only-aanbiedingen voor jou!