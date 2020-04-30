Simpel Sim Only abonnementen vergelijken

Simpel Sim Only abonnement: dit moet je weten

De Simpel sim only abonnementen maken gebruik van het Odido netwerk en staan voor eenvoudige sim only-abonnementen zonder te veel onnodige extra’s. Ze bieden verschillende basisopties met een looptijd van één of twee jaar. Simpel sim only is geschikt voor de gemiddelde smartphone gebruiker en bieden geen onbeperkte databundels aan. Je hebt wel de optie om onbeperkt bellen te kiezen voor een kleine meerprijs.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Simpel

Nieuwe klanten betalen eenmalig 20 euro administratiekosten. Let op de volgende punten bij het afsluiten van een Simpel sim only-abonnement:

Geen maandelijks opzegbaar abonnement

Maximale databundel is 15 GB

Onbeperkt bellen kan je activeren voor kleine meerprijs

Bundel is ook geldig in de EU

Stel een bel-en dataplafond in om buitenbundel kosten te voorkomen

Sim Only abonnement van Simpel vergelijken

Bij provider Simpel kan je kiezen tussen databundels variërend van 500 MB tot en met 15 GB. Je hebt dus de mogelijkheid om vrij kleine databundels te kiezen. Waar je vroeger tot maximaal 6GB aan data kon nemen, kun je inmiddels tot maximaal 15GB aan data per maand in je abonnement opnemen. Je kunt eventueel wel onbeperkt bellen activeren tegen een kleine meerprijs. Je kunt de maandelijkse kosten met sim only van Simpel vrij laag houden.

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