Simpel Sim Only abonnementen vergelijken

Sim only aanbiedingen: deals gevonden bij 1 webshop Prijsupdate: 1 minuut geleden

Sim Only abonnement van Simpel: dit moet je weten

Simpel maakt gebruik van het T-Mobile netwerk en staat voor eenvoudige sim only-abonnementen zonder te veel onnodige extra’s. Ze bieden verschillende basis opties met een looptijd van één of twee jaar. Simpel is geschikt voor de gemiddelde smartphone gebruiker en bieden geen grote databundels aan. Er is ook geen onbeperkte databundel beschikbaar. Je hebt wel de optie om onbeperkt bellen te kiezen voor een kleine meerprijs.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Simpel

Voor nieuwe klanten rekent Simpel eenmalig 20 euro administratiekosten. Let op de volgende punten bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Simpel

Geen maandelijks opzegbaar abonnement

Maximale databundel is 6GB

Onbeperkt bellen kan je activeren voor kleine meerprijs

Bundel is ook geldig in de EU

Stel een bel-en dataplafond in om buitenbundel kosten te voorkomen

Sim Only abonnement van Simpel vergelijken

Bij provider Simpel kan je kiezen tussen databundels variërend van 250MB tot 6GB. Dit zijn vrij kleine databundels als je veel gebruikmaakt van mobiel internet. Je kunt eventueel wel onbeperkt bellen activeren tegen een kleine meerprijs. Simpel is een goede keuze voor mensen die een eenvoudig abonnement willen en niet teveel gebruikmaken van mobiel internet. Je kunt de maandelijkse kosten met Simpel vrij laag houden.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Vergelijk alle sim only-abonnementen in onze prijsvergelijker. Filter op provider, data, belminuten en sms’jes om de beste aanbiedingen voor jou te vinden. Wij lichten de beste aanbiedingen voor je uit zodat je het goedkoopste sim only-abonnement voor jou te zien krijgt.