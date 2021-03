Sim Only abonnementen Hollandsnieuwe vergelijken

Sim only aanbiedingen:

Sim only aanbiedingen: deals gevonden bij 3 webshops Prijsupdate: 5 minuten geleden

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

Sim Only abonnement van Hollandsnieuwe: dit moet je weten

Hollandsnieuwe is sinds januari 2011 actief in Nederland en is onderdeel van Vodafone. De provider maakt gebruik van het netwerk van laatstgenoemde, en biedt toegang tot 4G.

Sluit je een nieuw sim only-abonnement bij hollandsnieuwe af, dan betaal je eenmalig 15 euro aansluitkosten. Van die bijkomende kosten is geen sprake als je als bestaande klant verlengt.

Hier moet je op letten bij een Sim Only abonnement van Hollandsnieuwe

1 MB = 1 sms = 1 belminuut

Alle sim-only’s worden geleverd met toegang tot 4G

Geen mogelijkheid om voor een maandabonnement te kiezen

Gebruik in het buitenland gaat gewoon af van je bestaande tegoed

Sim Only abonnement van Hollandsnieuwe vergelijken

Je kunt kiezen voor een Sim Only abonnement van één of twee jaar en bundels tot 6000 MB/min/sms, aan te vullen met onbeperkt bellen en sms’en. Hollandsnieuwe heeft geen onbeperkte internetbundel.

Goed om te weten is dat je altijd het tegoed van je abonnement kunt opwaarderen met een bedrag naar keuze. Tijdens normaal gebruik wordt eerst het tegoed van je abonnement opgemaakt, daarna pas het tegoed wat je los hebt toegevoegd. Het opwaardeertegoed is zes maanden geldig, terwijl het maandtegoed aan het einde van elke maand vervalt als je het niet hebt verbruikt.

Ga je naar het buitenland, dan gaan de MB’s, belminuten en sms’jes gewoon af van je tegoed. Dat gaat binnen de Europese Unie gewoon van je tegoed af alsof je in Nederland bent.

Sim Only prijsvergelijker: vind het goedkoopste Sim Only abonnement

Gebruik onze prijsvergelijker om de beste Sim Only deals voor jou te vinden. Door gebruik te maken van het filter kan je aangeven hoeveel MB’s, smsjes en belminuten je nodig hebt. Daarbij kun je ook nog de provider kiezen die je voorkeur heeft. Zo kan je de beste en meest voordelige Sim Only abonnementen voor jou vergelijken.