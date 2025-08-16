Always On Display instellen, aanpassen en uitzetten doe je zo

Met een Always On Display op je smartwatch of telefoon zie je meteen hoe laat het is. Dit is hoe je het zelf instelt, hoe je het uiterlijk aanpast en hoe je het uitzet.

Always On Display op je smartphone of smartwatch

Met een Always On Display toont het scherm van je telefoon of smartwatch zelfs de tijd en andere handige informatie als ‘ie op slaapstand staat. Always On Displays zijn er al sinds smartphones gebruik maken van amoled-schermen. Dit type scherm kan namelijk individuele pixels belichten en kan daardoor energiezuinig je scherm altijd aan hebben staan.

Always On Display aanzetten op smartphone en smartwatch

In zo’n always on display zie je onder meer de tijd, datum en of je meldingen binnen hebt gekregen. Grote kans dat je telefoon het Always On Display standaard heeft aanstaan. Zo niet, volg dan deze stappen op je Android-telefoon.

Open de instellingen-app op je smartphone; Ga naar ‘Scherm’ of ‘Vergrendelscherm’, afhankelijk van je telefoon; Zoek hier de optie ‘Always On Display’, ‘Scherm dat altijd actief is’, ‘Scherm altijd aan’ of ‘Altijd tijd en info tonen’; Afhankelijk van je smartphone en de taalinstellingen heeft het Always On Display een andere naam. Nog niet gevonden? Zoek dan bij het kopje ‘Vergrendelscherm’; Hopelijk heb je hem nu gevonden! Haal de schakelaar over om het Always On Display in te schakelen. Zet je telefoon op slaapstand (klik kort op de uitknop) en zie het resultaat.

Op je smartwatch vind je het Always On Display ook in de instellingen-app. Ga vervolgens naar ‘Scherm’ en zet de knop bij ‘Always On Display’ of ‘Scherm altijd aan’ uit. Bij sommige horloges kun je het ook in de snelle instellingen aanpassen. Swipe dan van boven naar benden en zoek de juiste knop.

Always On Display aanpassen op smartphone en smartwatch

Afhankelijk van het merk van je telefoon kun je het Always On Display ook personaliseren. Zo pas je bij Samsung en Google bijvoorbeeld de klokstijl aan. Ook kun je vaak de indeling aanpassen van waar welke informatie komt te staan.

Bij Google Pixels neemt het Always On Display de vormgeving van je vergrendelscherm over. Pas je het uiterlijk van de klok in dat menu aan, dan zie je dat ook als je de telefoon uitdoet. Op je smartwatch neemt het Always On Display de stijl van je wijzerplaat aan. Die verander je in de bijbehorende app op je telefoon.

De mogelijkheden verschillen enorm per telefoon- of smartwatch-merk. Laat in de reacties onderaan de pagina vooral weten hoe het bij jouw apparaten werkt!

Always On Display uitzetten op smartphone en smartwatch

Een Always On Display heeft twee grote nadelen. Doordat het scherm altijd aanstaat, kun je eventueel sneller afgeleid raken door een binnenkomende melding. Daarnaast gebruikt het meer stroom uit je batterij. Het is weliswaar niet veel, maar als jouw telefoon of slimme horloge het einde van de dag soms niet haalt, is dit een manier om batterij te besparen.

Uitzetten doe je in de zelfde menu’s als bij het aanzetten. Op de meeste Android-telefoons ga je naar de instellingen-app en klik je op ‘Scherm’. Als je in dit menu nu ‘Always On Display’, ‘Scherm dat altijd actief is’, ‘Scherm altijd aan’ of ‘Altijd tijd en info tonen’ ziet, zet je daarbij de schakelaar uit. Soms zit die optie dieper verstopt onder het kopje ‘Vergrendelscherm’.

Ook bij je smartwatch duik je ook de instellingen in om de functie uit te zetten. Ga vervolgens naar ‘Scherm’ en zet de knop bij ‘Always On Display’ of ‘Scherm altijd aan’ uit. En zo makkelijk is het. Nu weet je precies wat je met het Always On Display kunt, hoe je het personaliseert en hoe het weer uitzet.

