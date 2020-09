Zo gebruik je de nieuwe chatbubbels in Android 11

Door de nieuwe chatbubbels in Android 11 wordt het simpeler en sneller om op berichtjes in chat-apps te antwoorden. In deze tip laten we zien hoe je de bubbels gebruikt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chat-bubbels in Android 11

Eén van de belangrijkste vernieuwingen in Android 11 zijn de chatbubbels. Deze feature ken je mogelijk al van Facebook Messenger, dat al jaren werkt met bubbels om notificaties weer te geven. Ook laten bubbels je sneller en simpeler antwoorden op berichtjes, omdat gesprekken als een klein icoontje op je homescreen blijven staan.

Het werkt zo: door de chatbubbels blijven gesprekken in chat-apps als een soort icoontje op je scherm ‘zweven’, en je ziet ze ook als je andere apps gebruikt. Hierdoor kun je altijd snel een gesprek openen, een reactie tikken en het gesprek weer sluiten. Omdat de bubbel op het scherm blijft staan, hoef je niet telkens de chat-app te openen.

Zo activeer je chatbubbels

Het is heel makkelijk om chatbubbels in te schakelen. Als je een notificatie ontvangt, zie je bij de melding rechtsonder een nieuw icoontje staan: een cirkeltje met een stipje. Tik daarop en de notificatie verandert in een chatbubbel. Ook kun je chatbubbels via de instellingen-app inschakelen:

Open de Instellingen-app op je smartphone met Android 11; Tik op ‘Apps en meldingen’ en dan ‘Meldingen’; Vervolgens zie je hier de optie ‘Bubbels’ staan. Daar kun je toestaan dat apps de nieuwe bubbelfunctionaliteit van Android 11 gebruiken.

Belangrijk om te weten is dat app-ontwikkelaars de ondersteuning voor bubbels zelf moet inbouwen. WhatsApp heeft bijvoorbeeld nog geen chatbubbels, maar Facebook Messenger, Telegram en de Berichten-app al wel.

Chatbubbels wegvegen

Ben je klaar met een gesprek en wil je dat de chatbubbel van het scherm verdwijnt? Houd het icoontje dan even vast en veeg ‘m naar beneden, bij het kruisje. Het gesprek wordt dan verwijderd, zodat je ook geen meldingen meer krijgt.

Android 11 is nu beschikbaar voor Google Pixel-telefoons, zoals de Pixel 4 (XL) en Pixel 4a. De komende maanden brengen ook andere fabrikanten updates uit. In het grote Android 11 update-overzicht lees je precies welke smartphones worden bijgewerkt. En wil je meer weten over alle vernieuwingen van de upgrade? Check dan ook de Android 11 preview.