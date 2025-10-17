Android-prullenbak legen: zo maak je schoon schip

Dé Android-prullenbak legen: dat gaat niet. Wel kun je op een andere manier opslagruimte vrijmaken. Hier lees je hoe dat werkt.

Android-prullenbak legen: hoe zit het?

Nou, technisch gezien is het niet mogelijk om dé Android-prullenbak te legen. Het besturingssysteem heeft geen algemene prullenmand, zoals een Windows-computer of Mac(Book) dat bijvoorbeeld wel heeft.

Android-apps hebben mogelijk wel een prullenbak. Veel programma’s houden door jou verwijderde bestanden tijdelijk apart voordat ze definitief gewist worden. Om een Android-prullenbak te legen, moet je dus controleren of de app in kwestie überhaupt een afvalbak heeft.

Dit kan veel tijd kosten, daarom is de Files by Google-app wat ons betreft een aanrader. Deze handige applicatie doet van alles op het gebied van bestandsbeheer en komt het dichtst in de buurt van een algemene Android-prullenbak.

Het legen van die afvalbak is heel simpel: Download de Files by Google-app; Open de app en tik op de drie liggende streepjes linksboven; Kies ‘Prullenbak’, geef aan welke bestanden je definitief wil verwijderen en bevestig de keuze. Je kunt reeds verwijderde bestanden ook herstellen. Ze gaan dan terug naar de app waar ze vandaan komen.

Prullenbak apps legen (Google Foto’s, WhatsApp, Gmail, Outlook)

Wil je iets preciezer te werk gaan? Dan moet je individuele prullenbakken legen. De specifieke aanwijzingen hiervoor verschillen per app, maar de rode lijn is vrijwel altijd hetzelfde. Gebruik je bijvoorbeeld Google Foto’s? Je vindt de prullenbak in het ‘Collecties’-venster. Van hieruit kun je bestanden definitief verwijderen of terugplaatsen.

Wil je de ‘prullenbak’ van WhatsApp legen? Ga dan naar het instellingenmenu (drie bolletjes rechtsboven), kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Opslag en data’. Onder ‘Opslag beheren’ kun je naar wens opgeslagen bestanden – waaronder tekstberichten, foto’s en video’s – verwijderen.

Gebruikers van Gmail gaan via het instellingenmenu (de drie streepjes linksboven) naar het mapje ‘Prullenbak’. Via de knop bovenaan wordt de hele Gmail-prullenbak in één keer geleegd. Outlook-gebruikers kunnen via het menu-item ‘Verwijderd’ hun prullenbak legen door een of meerdere mails te selecteren en dan op het afvalbak-icoon te tikken.

Cache legen op je Android

Ook je cache kun je regelmatig verwijderen, bijvoorbeeld om meer ruimte op je toestel vrij te maken. In onderstaande video hoor je van redacteur Michel hoe je dat aanpakt.

