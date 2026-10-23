Een rustiger startscherm: maak apps op je Samsung transparant

Er zijn meerdere goede redenen om je app-iconen transparant te maken. Zo zorgt deze minimalistische keuze ervoor dat je startscherm rustiger oogt. Wij delen nog meer voordelen met je. Lees snel verder!

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Appiconen transparant maken

Wellicht ken je de optie op iPhones om appiconen transparant te maken. Dit trucje kun je ook toepassen op je Samsung-smartphone. Het heeft meerdere voordelen. Zoals gezegd oogt je startscherm rustiger als iconen minder nadrukkelijk aanwezig zijn.

Daarnaast zorgen transparante appiconen voor een meer samenhangend geheel. Ook dit zorgt voor een minder druk startscherm: iconen hebben immers dezelfde uitstraling;

Ook komt je achtergrond beter tot zijn recht: je ziet meer van je wallpaper doordat pictogrammen minder felgekleurd zijn en dus minder aandacht opeisen.

Als je dit eens wil proberen, duik je in Good Lock. Dat is Samsungs app waarmee je het uiterlijk en de bediening van de interface kunt aanpassen. We hebben deze app al vaker besproken. Staat Good Lock al op je telefoon? Sla stap 1 dan over.

Ga naar de Galaxy Store; Download hier de Good Lock-app. Open Good Lock, zoek naar ‘Theme Park’ en download deze module; Zet de module aan met het schuifje. Ga in het volgende scherm naar ‘Icon’ (menu onderin); Tik vervolgens op ‘Create new’. Ga nu naar ‘Effects’ en daarna naar ‘Glass’; Hier stel je de schuifjes als volgt in: Edge (15), Light (104) en Angle (77). Druk op ‘Save’ (rechtsboven), geef je ontwerp een naam en druk op ‘OK’. Nu hoef je alleen nog het zojuist gemaakte thema te selecteren en op ‘Apply’ te tikken om de wijzigingen toe te passen!

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Let op: Theme Park biedt nog veel meer mogelijkheden om het uiterlijk van je telefoon aan te passen. Welke opties je precies ziet, kan afhangen van je Galaxy-telefoon en de softwareversie. Ons stappenplan is gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden.

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