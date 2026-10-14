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Nooit meer iets kwijt: zet een zoekbalk op je startscherm

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
14 oktober 2026, 9:03
2 min leestijd
Nooit meer iets kwijt: zet een zoekbalk op je startscherm

Wie een moderne Samsung-telefoon heeft, kan een handig trucje toepassen: een extra zoekbalk aan het startscherm toevoegen. Hoe dat werkt, laten we aan je zien.

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Zoekbalk toevoegen aan startscherm

Momenteel krijgen veel Samsung-telefoons de update naar Android 17 met One UI 9. Als dat voor jouw smartphone ook het geval is, delen we graag een handige tip met je. Je kunt namelijk direct op je startscherm een zoekbalk plaatsen. Hiermee vind je sneller bestanden op je telefoon terug. Zo stel je dat in!

  1. Houd het startscherm kort ingedrukt;

    Nu verschijnt er onder in beeld een menu.

  2. In dit menu staat ‘Instellingen’, tik hierop;

    Kies vervolgens voor ‘Zoekopdracht op Startscherm’.

  3. Je ziet nu twee schuifjes. Zet ‘Finder’ aan;

    Ga daarna terug naar je startscherm.

  4. Als het goed is, zie je nu een kleine zoekbalk onder het scherm.

    De kans is groot dat deze rechts naast de Google-zoekbalkwidget is geplaatst.
    Tik op de balk en typ de naam van het bestand dat je zoekt. Je kunt ook zoeken naar specifieke instellingen en apps.

Let op: de optie ‘Zoekopdracht op startscherm’ en de schakelaar ‘Finder’ kunnen per Samsung-model en One UI-versie op een andere plek in de instellingen staan. Ook kan de beschikbaarheid per toestel en softwareversie verschillen.

Zie je de opties niet staan? Controleer dan of er een software-update beschikbaar is. Ons stappenplan is gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden.

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