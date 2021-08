Chromebook of tablet: wat is de beste optie voor studenten?

Het nieuwe collegejaar staat voor de deur! Ga jij vanaf september weer de schoolbanken in en twijfel je tussen een Chromebook of een tablet? Wij vertellen je wat de beste optie voor studenten is.

Chromebook of tablet voor studenten?

Als student heb je natuurlijk een goede computer nodig om je werk op te kunnen doen. Maar het begrip ‘computer’ is tegenwoordig een stuk ruimer dan vroeger. Een laptop is vaak relatief duur, terwijl je misschien ook best uit de voeten kunt met een Chromebook of tablet.

Twijfel je tussen deze twee apparaten? Wij helpen je op weg met je keuze. Let wel op: als je voor jouw studie gespecialiseerde software nodig hebt, is de kans groot dat je die niet kunt installeren op een Chromebook of tablet.

1. Wat ga je ermee doen?

De ene studie is de andere niet. Moet je vooral veel tikken en online onderzoek doen? Dan is een Chromebook vermoedelijk de juiste optie. Ze lijken erg op een laptop en hebben in tegenstelling tot tablets een ingebouwd toetsenbord.

Chrome OS is een fijn besturingsysteem dat volledig is geïntegreerd met de diensten van Google. Daarnaast is het scherm van een Chromebook gemiddeld gezien groter dan dat van een tablet.

Je hebt wel een constante internetverbinding nodig. Je bestanden worden namelijk in de cloud opgeslagen en apps download je uit de Play Store. Zonder internet geen Chromebook, zo simpel is het. Datzelfde geldt natuurlijk voor veel tablets, al kun je op sommige modellen de interne opslag wel uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Daarmee kun je een flinke ‘harde schijf’ creëren om je bestanden op te slaan.

Tablets hebben als voordeel dat ze nog compacter en lichter zijn. Je neemt ze dus gemakkelijk mee. Daarnaast beschikken ze standaard over een touchscreen, wat bij Chromebooks alleen voor de duurdere varianten geldt. Dat maakt ze geschikter om snel even iets op te zoeken.

Als je een creatieve studie doet, ben je waarschijnlijk sowieso beter af met een tablet. Voor veel modellen is een stylus beschikbaar, waarmee je kunt schetsen of aantekeningen maakt tijdens college. Ook kun je vaak een los toetsenbord aanschaffen, zodat je er toch prima op kunt tikken.

2. Hoeveel rekenkracht heb je nodig?

Chromebooks werken vaak snel vanwege het lichte besturingssysteem, maar het zijn geen krachtpatsers. Veeleisende games spelen kun je vergeten in en zware software kun je vaak niet eens installeren. Dat laatste geldt ook tablets, al komen er voor Apples iPad steeds meer professionele pakketen als Photoshop beschikbaar.

Als je iets dieper in de buidel wil tasten, kun je inmiddels wel zeer krachtige tablets kopen. Naast de iPad Pro kun je denken aan de Samsung Galaxy Tab S7-serie. Daarop kun je in je vrije uurtjes heerlijk gamen of je foto’s bewerken.

Ook een Microsoft Surface is een optie. Daarop kun je bovendien gewoon Windows-software installeren. Deze apparaten werken wel beter als laptop (wanneer je er een toetsenbord aan hangt) dan als tablet.

3. Wat is je budget?

Hoewel er inmiddels ook duurdere modellen zijn, staan Chromebooks nog altijd bekend om hun relatief lage prijs. Voor rond de 250 euro heb je al een 14 inch-model dat geschikt is voor alledaagse taken als tekstverwerking, mailen en surfen. Ook Netflix kijken gaat prima op een dergelijk apparaat. Als je een wat kleiner budget hebt, is zo’n Chromebook waarschijnlijk de beste keuze.

Sommige Android-tablets zijn nog goedkoper, maar dan heb je een kleiner scherm van rond de 10 inch. Dat zal voor veel mensen te krap zijn om lang achter en bovendien moet je er nog een los toetsenbord bij kopen. Als je een tablet wil met een scherm van 12 inch of groter ben je vaak minimaal 700 euro kwijt.

Conclusie: Chromebook of tablet voor studenten?

De keuze tussen een Chromebook of tablet is niet eenvoudig. Wie een betaalbare laptop zoekt en de beperkingen voor lief neemt, kan prima uit de voeten met een Chromebook. Voor de kleine portemonnee is dat dan ook onze aanbeveling.

In de meeste gevallen ben je met een tablet duurder uit, zeker omdat je er bijna altijd een toetsenbord bij moet kopen. Je krijgt daarvoor wel een veelzijdiger apparaat dat zich ook prima leent voor ontspanning. Bovendien zijn ze doorgaans een stuk sneller dan Chromebooks.

