Chromecast-apps updaten: zo draai je altijd de nieuwste versie

Niet alleen de apps op je smartphone krijgen updates, maar ook de applicaties die op je Chromecast staan. Maar hoe weet je zeker dat je de nieuwste versies draait?

Je denkt er waarschijnlijk niet zo snel aan, maar ook de apps op je Chromecast met Google TV worden van updates voorzien. Deze app-versies lossen problemen op, verbeteren de beveiliging of voegen zelfs nieuwe features toe. Net als op je Android-telefoon dus, al staan er veel minder apps op je Chromecast geïnstalleerd.

Toch is het goed en belangrijk om de nieuwste versies te draaien. Op je smartphone kun je apps simpel en snel updaten door de Play Store in te duiken, maar op een Chromecast is dit gek genoeg ingewikkelder. Het goede nieuws is dat de mediaspeler nieuwe app-updates automatisch downloadt en installeert. Wil je echter handmatig checken op updates? Dan is het even zoeken waar je deze optie precies vindt.

Volg deze stappen om te checken op Chromecast-app-updates:

Ga op het thuisscherm van je Chromecast naar het tandwieltje rechtsboven; Open de instellingen; Ga naar ‘Apps’, waarna je onder ‘Rechten’ de optie ‘Updates beheren’ ziet staan; Kies voor ‘Beschikbare updates bekijken’ om te checken of er app-updates zijn.

Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de Play Store om te controleren of je app-updates kan installeren. In hetzelfde menu zie je ook de optie om opslagruimte vrij te maken op je Chromecast, en te kijken welke apps je eigenlijk hebt gedownload. Applicaties die je niet meer gebruikt kun je eventueel hier verwijderen.

Meer over de Chromecast

Met de Chromecast met Google TV maak je een ‘domme’ televisie slim. Het streamingapparaatje draait op een volledige interface, waardoor je de apps van alle bekende streamingdiensten kan gebruiken. Denk aan Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max en SkyShowtime.

Er zijn twee versies van de Chromecast te koop. De duurste is de reguliere Chromecast met Google TV, die voor 69 euro over de toonbank gaat. Dit apparaatje streamt in 4K-kwaliteit. Ook is de goedkopere Chromecast met Google TV (HD) verkrijgbaar voor 39 euro en die laat je films en series in full-hd-kwaliteit kijken.

Let op, de Chromecast is verdwenen. Google maakt geen nieuwe exemplaren van de streamingdongle meer. Gelukkig is er wel een opvolger: de Google TV Streamer. Dit apparaatje is krachtiger, slimmer en uitgebreider dan de Chromecast. De Streamer is met € 94,- daarentegen ook flink duurder.

