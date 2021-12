Zo voeg je je boosterprik toe in de CoronaCheck-app

Voor veel mensen is het alweer tijd voor de derde coronaprik, oftewel de booster. Ook deze vaccinatie kun je toevoegen in de CoronaCheck-app in enkele simpele stappen. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

CoronaCheck: boosterprik toevoegen doe je zo

Weekendje weg, naar een restaurant (om te lunchen) of op vakantie? Dan heb je CoronaCheck nodig. Met die app kun je namelijk laten zien dat je bent gevaccineerd, bent hersteld of een (negatief) testbewijs hebt. Die info wordt via een qr-code uitgelezen en vervolgens mag je (wel of niet) naar binnen of bijvoorbeeld op reis.

Het toevoegen van een coronaprik is al even mogelijk, maar nu is er ook de boosterprik. Ook hiervan kun je een digitaal bewijs toevoegen in CoronaCheck. Net zoals bij de eerste prikken werkt CoronaCheck hiervoor samen met systemen van het RIVM en de GGD. Pak je smartphone er dus weer bij en volg onderstaande stappen.

Open CoronaCheck op je toestel; Rechtsboven tik je op het plus-icoontje; Kies voor de eerste optie: ‘Vaccinatiebewijs’; Tik op de blauwe knop: ‘Log in met DigiD’; Aanmelden kan daar via de DigiD-app, met een sms-controle of je identiteitskaart. De informatie over jouw persoonlijke boosterprik wordt opgehaald en toegevoegd; Kies tot slot nog even voor ‘qr-code maken’.

Wel zijn er enkele dingetjes om even in de gaten te houden. Zo moet je bovenstaande stappen ook herhalen als je ook een internationaal bewijs wil toevoegen. Een ander handig feitje om te weten is dat de ‘geldig vanaf’-datum niet wijzigt naar die van de boostervaccinatie. Die datum is namelijk geldig vanaf de eerste normale vaccinatie en zal dus niet veranderen in de CoronaCheck-app.

Nationaal en internationaal bewijs

Je kunt sinds 1 juli 2021 reizen met CoronaCheck als digitaal hulpje in je broekzak. Met de applicatie kun je dus een qr-code laten zien en scannen die geldig is voor in Nederland of juist internationaal. Wisselen tussen de verschillende qr-codes doe je door tussen de tabbladen te switchen.

Bekijk natuurlijk ook onze onderstaande video. Daarin leggen we namelijk stap voor stap uit hoe je je eerste vaccinatie(s) toevoegt aan CoronaCheck. Hetzelfde stappenplan is ook te volgen om de boosterprik toe te voegen.