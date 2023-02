F1 TV op je televisie met Android TV: zo installeer je de app

Wil je F1 TV kijken op je Android TV, maar kun je de app niet vinden in de Play Store? Wees niet getreurd, want binnen enkele minuten installeer je de app handmatig! Dit is hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

F1 TV-app installeren op Android TV: stappenplan

Voorheen was er nog een F1 TV-app te downloaden in de Play Store op je slimme televisie met Android TV, maar inmiddels kan dat al even niet meer. Ook als je de Google-winkel bezoekt vanaf je smartphone, kun je er niet voor kiezen om de app op je Android TV te laten installeren. Vervelend, want het nieuwe Formule 1-seizoen start binnenkort en je hebt vast en zeker gebruikgemaakt van de kortingsactie: F1 TV Pro voor 51,99 euro voor een heel jaar.

Toch is het een peulenschil om de app handmatig te installeren op je televisie. Dat kost je slechts drie minuten, dus ga even achter een pc of laptop zitten en pak alvast een usb-stick. Onderstaand stappenplan bestaat uit drie onderdelen.

Zo installeer je de F1 TV-app op je Android TV:

Download het juiste F1 TV apk-bestand

Surf naar deze link op APKMirror op je laptop of pc; Download daar het meest recente apk-bestand van de F1 TV-app voor Android TV; Stop een usb-stick in de pc en kopieer het gedownloade bestand.

Installeer een apk-installer op je Android TV

Open de Play Store op je televisie met Android TV; Ga naar de zoekbalk en voer daar ‘apk’ in; Installeer de applicatie: ‘APK installer by Uptodown’.*

* Er zijn legio apk-installers in de Play Store te vinden en vaak kun je ook apk-bestanden installeren via een goede file manager-app. In dit stappenplan hebben we gekozen voor de meest simpele oplossing, om het voor elke gebruiker duidelijk te maken.

Installeer de F1 TV-app op je Android TV

Stop de usb-stick in je televisie; Open de zojuist geïnstalleerde ‘APK installer by Uptodown’-app; Geef toestemming voor de juiste rechten, waaronder ‘toegang krijgen tot foto’s, media en bestanden op je apparaat’ en het ‘kunnen installeren van apps van onbekende bronnen’; Druk op de virtuele knop; ‘Installeren Apps’; Installeer het gedownloade F1 TV-apk-bestand.

De APK installer-app kun je natuurlijk op je televisie laten staan voor de toekomst, maar ook direct weer verwijderen. Om F1 TV te gebruiken is ‘ie namelijk niet nodig.

Vervolgens kun je de F1 TV-app ook nog vastpinnen op je thuisscherm, waardoor je ‘m sneller kunt openen. Vervolgens is het een kwestie van inloggen op je account en je kunt genieten van alles wat de app te bieden heeft. Natuurlijk is F1 TV ook te installeren op je smartphone of tablet via onderstaande link.

F1 TV Formula One Digital Media Limited 8,8 (78.276 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Heb je een Chromecast met Google TV of de hd-versie van de slimme streamingdongle, dan kun je de app uit de appwinkel downloaden. Zoals de naam al verklapt draaien deze apparaatjes op Google TV; een ander besturingssysteem.

F1 TV Pro of Viaplay?

Met F1 TV kun je niet alleen de kwalificaties of races live meekijken vanuit tientallen camerastandpunten. Je vindt er ook een archief van races van tientallen jaren terug, documentaires, achtergronden en allerlei bijprogramma’s. Ook kun je denken aan een vooruitblik op het 2023-seizoen en nog veel meer.

Hét alternatief voor deze dienst is natuurlijk Viaplay en ook daar loopt nu een actie waarbij je 34 procent korting scoort op een jaarabonnement. Zo betaal je geen 15,99 euro per maand, maar nog 10,49 euro per maand.

Naast Formule 1 biedt Viaplay ook allerlei andere (live) sporten zoals voetbal en darts. Ook kun je er terecht voor films, series en documentaires. Als je daar interesse in hebt, is dat een mooie alternatief. Wil je simpelweg het voordeligst F1 kijken, dan ben je dus het beste af met een abonnement op F1 TV.

Check meer recente en handige tips