De donkere modus van Google Agenda is een stuk fijner voor je ogen, en je accuduur. Zo schakel je de donkere modus in.



Google Agenda donkere modus modus inschakelen

Google Agenda heeft van zichzelf een hoop witruimte. Wanneer je dit vervelend vindt kun je de app een donkerder tintje geven. Hierbij worden alle achtergronden zwart en zijn lettertypen, iconen en kleuren meer grijs. Dit is vooral fijn wanneer je ‘s avonds kijkt wat er op de planning staat.

Zo schakel je de donkere modus in Google Agenda in: Open de Google Agenda-app en tik op de drie streepjes linksboven;

Kies onderaan voor ‘Instellingen’ en selecteer ‘Algemeen’; Kijk bij ‘Thema’ en selecteer de donkere modus.

Google is een rap tempo bezig al haar updates van een donkere modus te voorzien. Je kunt onder meer in Google Keep, Chrome en Duo aan de slag met de dark mode. Bovendien heeft ook het besturingssysteem vanaf Android 10 een donkere modus. Zo is het mogelijk om het donkere kleurenpalet door je gehele toestel te integreren.

Naast rustiger voor je ogen is een donker kleurenpalet ook beter voor de accuduur van je toestel. Dit komt omdat er minder stroom nodig is om de app van licht te voorzien, aangezien de pixels zwart kleuren.

Haal alles uit Google Agenda

Google Agenda is een van onze favoriete apps om afspraken in bij te houden. De kalender heeft echter veel meer om het lijf dan alleen plannen. Check onze Google Agenda-tips voor een overzicht of bekijk de beste Google Agenda-functies om wat nieuwe mogelijkheden te leren. Op die manier haal je alles uit Googles planningstool.

