Tip: zo scherm je geheime foto’s af in je Google Foto’s-app

Heb je geheime of gênante foto’s die je liever niet aan je vrienden wil tonen als ze toevallig door je kiekjes aan het scrollen zijn? Lees in dit artikel hoe je deze foto’s verbergt.

‘Vergrendelde Map’-functie in Google Foto’s

Google Foto’s slaat al jouw genomen én ontvangen foto’s automatisch op in de cloud. Als je een nieuwe telefoon hebt of de kiekjes graag op je computer wil bekijken, is deze dienst van Google enorm handig. Het geeft aan de andere kant online misschien ook een onveilig gevoel.

Wie kunnen er allemaal deze foto’s bekijken? Gelukkig is er sinds 2021 een handige functie in de app om bijvoorbeeld een scan van je ID-kaart of andere gevoelige foto’s te verbergen: de ‘vergrendelde map’.

Gevoel van veiligheid achter de vergrendelde map

De map is vrij simpel ten opzichte van de rest van Google Foto’s. Het slaat de foto’s niet op in de cloud. Ook is deze folder af te schermen met een pincode, patroon of vingerafdruk. Natuurlijk kunnen ook deze beveiligingslagen alle drie ingeschakeld worden voor de foto’s met diepe geheimen. Als je plaatjes in de vergrendelde map plaatst, is het dus ook niet mogelijk voor andere apps om toegang tot deze kiekjes te krijgen. Een nieuwe profielfoto instellen met een foto uit deze folder is dus onmogelijk.

Daarnaast kunnen de bestanden niet worden gedupliceerd of opgezocht worden in de zoekbalk van Google Foto’s. Als je de app compleet verwijdert van je telefoon, zijn deze kiekjes dus ook voorgoed weg.

Hoe stel ik de vergrendelde map in Google Foto’s in?

Er zijn verschillende manieren om bij de folder te komen of om foto’s toe te voegen aan de vergrendelde map. In dit stappenplan leggen we eenvoudig uit hoe je bij de map komt en hoe je daarna foto’s toevoegt.

Open Google Foto’s op je smartphone; Dit is iets anders dan de ‘Galerij’ app, die alleen maar lokale foto’s laat zien. Vind onderin de app het kopje ‘Bieb’ klik daarna bovenin op ‘Tools’; Klik op ‘Tools’ en scrol daarna naar beneden; Zoek de optie ‘vergrendelde map instellen’; Deze staat onder het kopje ‘Je bibliotheek ordenen’. Klik hier op en stel je wachtwoord in. Na het instellen van bijvoorbeeld je vingerafdruk of patroon, vind je een lege map. Voeg foto’s toe vanuit de map; Dit kan door in de map te klikken op ‘Items verplaatsen’ of rechtsboven op op het plus-icoontje te klikken. Selecteer de foto’s die je wil verbergen en klik op ‘verplaatsen’. Voeg foto’s toe vanuit de homepagina van Google Foto’s; Selecteer één of meerdere foto’s door een foto lang ingedrukt te houden. Vink vervolgens de bestanden aan die je naar de vergrendelde map wil verplaatsen en klik op de drie puntjes rechts bovenin. Klik hier op ‘Verplaatsen naar vergrendelde map’ Wil je een foto verwijderen uit deze map? Klik dan lang op de desbetreffende foto en tik rechts onderin op ‘Verwijderen’

Maandthema privacy en veiligheid

Op Android Planet hebben we het de hele maand januari over privacy en veiligheid. Zo kun je al lezen hoe je in een middagje overal een veilig wachtwoord instelt of hoe de vingerafdrukscanners op onze smartphones werken. Houd de website de komende weken in de gaten voor meer handige tips en uitlegartikelen.