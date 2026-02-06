Dit zijn de 3 beste Europese alternatieven voor Google Maps

Steeds meer mensen zoeken naar Europese varianten van apps die ze vaak gebruiken. Maar wat zijn de beste alternatieven voor Google Maps? We nemen er drie met je door.

Alternatieven voor Google Maps

Het zal je niet zijn ontgaan dat het nogal rommelt in de Verenigde Staten. Mede daarom stappen steeds meer mensen over op Europese varianten van populaire Amerikaanse apps. Maar je moet natuurlijk wel weten waar te beginnen. In dit artikel zetten we drie goede alternatieven voor Google Maps op een rij.

We waarschuwen wel direct dat de overstap niet pijnloos zal zijn. De meeste apps hieronder zien er bijvoorbeeld minder gelikt uit dan de versie van Google.

1. Organic Maps

Organic Maps is een hoog aangeschreven kaarten-app die offline werkt. Je downloadt eerst de kaart van het gebied waarbinnen je wil reizen, waarna je in principe geen internetverbinding meer nodig hebt.

Hij is populair onder wandelaars, maar werkt ook prima voor automobilisten. We hebben het even getest en ook de ov-informatie (waar je uiteraard wel voor online moet zijn) lijkt in Nederland goed te kloppen.

Verrassend is dat ook informatie over lokale winkels en restaurants voorhanden is. Die lijkt sterk op de implementatie in Google Maps. Je ziet bijvoorbeeld de openingstijden, een link naar de website en het telefoonnummer. Satellietkaarten en street view ontbreken helaas, net als betrouwbare info over flitspalen.

2. Mapy

Mapy is al jaren een bekende navigatie-app, die recent wel wat functies heeft overgeheveld naar de betaalde Premium-versie (18,99 euro per jaar). Denk aan het ongelimiteerd kunnen downloaden van kaarten. Dat kan met de gratis variant niet meer.

Ook is informatie over lokale restaurants en winkels soms beperkter dan binnen Organic Maps. Daar staat tegenover dat Mapy wel satellietbeelden heeft, wat toch wel erg fijn is.

Opvallend genoeg ogen de kaarten van Mapy nogal ouderwets. De rest van de app werkt namelijk vlot en ziet er vrij modern uit. Informatie over openbaar vervoer lijkt goed te kloppen, maar het importeren van eigen gpx-bestanden (om bijvoorbeeld routes in te laden) kan op dit moment dan weer niet.

3. Sygic

Ook Sygic heeft enigszins antiek ogende kaarten en vereist bovendien dat je je registreert voor je aan de slag kunt. Als je de app met Android Auto wil gebruiken, dien je een Premium Plus-abonnement af te sluiten. Dat kost 17,99 euro per jaar. Daar staat tegenover dat de meeste kaarten maandelijks worden bijgewerkt. Als het goed is, zul je dus niet snel verdwalen.

Sygic biedt goede Turn-by-turn navigatie met een goede, driedimensionale weergave van de omgeving. Er zijn ook satellietkaarten voorhanden, al zullen die je mogelijk bekend voorkomen. Ze zijn namelijk afkomstig van… juist, Google. Sygic is vooral handig voor automobilisten, want informatie over openbaar vervoer ontbreekt.

Meer over over Europese tech-alternatieven

Heb je de smaak te pakken en wil je meer Amerikaanse apps aan de kant schuiven? We zetten Europese alternatieven voor andere WhatsApp en Instagram voor je op een rij. Wil je van Gmail af? Dan is Proton Mail een uitstekende optie. We laten zien hoe je overstapt.

