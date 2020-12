Een werkoverleg of digitale borrel met Google Meet net wat leuker maken? Dan kun je inmiddels ook de achtergrond wijzigen of wat vervagen. Hoe dat precies werkt, check je in deze tip.

Tip: Google Meet achtergrond aanpassen doe je zo

Videobellen is tegenwoordig niet meer alleen voor de leuk, want ten tijde van corona wordt het ook steeds meer gebruikt voor werk. Je kunt zo makkelijk je collega’s zien via Zoom, Teams of bijvoorbeeld Google Meet. De meeste van die apps lijken veel op elkaar en bieden dezelfde functies en mogelijkheden.

Een eigen achtergrond instellen was al mogelijk bij Zoom en Teams, maar kan nu ook in Google Meet. Een andere wallpaper instellen bij Google Meet in de browser doe je via onderstaande stappen.

Open een Google Meet-venster; Via https://meet.google.com/ of een directe uitnodigingslink Klik rechtsonder in het scherm op het poppetje; Stel de achtergrond in die je wilt gebruiken. Kies een standaardwallpaper of vervaag je ‘echte’ achtergrond.

Ben je al aanwezig in een gesprek, maar wil je dan toch weer de achtergrond wijzigen? Klik in het venster dan op de drie puntjes rechtsonder en klik vervolgens op ‘achtergrond wijzigen’. Vervolgens kom je in weer in het scherm terecht, waar je een wallpaper kunt instellen.

Ook is het mogelijk om een eigen foto of afbeelding in te stellen als achtergrond. Klik daarvoor op het plusje en upload vervolgens de gewenste foto of afbeelding. Via de Google Meet-app voor Android is het nog niet mogelijk om een gewenste achtergrond in te stellen. Sommige gebruikers krijgen wel de optie om de achtergrond wat te vervagen. Klik daarvoor tijdens een vergadering op het scherm en klik op het bekende blur-icoontje.

Meer videobel-tips van Android Planet

Ben je geen fan van Google Meet? Check dan ook ons artikel met de vijf beste videobel-apps voor Android. Daarnaast hebben we ook vijf handige tips voor je op een rij gezet die je kunt gebruiken bij elke videobel-app. Denk daarbij aan goede belichting of zorgen voor een degelijke headset, zodat je goed hoorbaar bent.

Niet specifiek op zoek naar tips over apps en videobellen? Bekijk dan ook de uitgebreide tipsectie op Android Planet, waar je nog meer handigheidjes vindt voor apps, smartphones en meer.