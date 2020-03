Beeld, geluid, actie: 5 tips voor beter videobellen op Android

Met al het verplicht thuiszitten en -werken is 2020 tot nu toe het jaar van videobellen. Met deze tips gaat dat zo goed mogelijk.

Videobellen tips voor Android

Door omstandigheden komen we allemaal wat minder de deur uit. Werken en sociale contacten onderhouden moet ineens allemaal van binnenshuis. Videobellen biedt dan uitkomst. Of je nu Google Duo, Zoom, Skype, WhatsApp of het open source Jitsi gebruikt, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Je zit of staat voor een klein cameraatje en wil zo goed mogelijk in beeld komen.

Voor videobellen ben je aangewezen op de frontcamera van je smartphone. Hoewel de camera’s op de achterkant van telefoons zijn geëvolueerd tot geavanceerde modules met meerdere lenzen en grote sensoren, is de camera aan de voorkant vaak nog een klein speldenknopje. Je zult het moeten doen met een lagere resolutie en minder lichtgevoeligheid. Met deze tips laat je een videogesprek soepel verlopen.

1. Zorg voor goed licht

Daar kun je zelf veel aan veranderen. Zorg in de eerste plaats dat je met je gezicht naar een lichtbron staat. Natuurlijk licht is het mooist, dus probeer bij een raam te bellen. Is dat niet voorhanden of is het donker buiten, dan kun je jezelf bij schijnen met een lampje. Elk licht helpt, maar als je het professioneel wil aanpakken, kun je kiezen voor speciale ‘ring lights’ die je gezicht egaal belichten.

Een enkele smartphone heeft een led-flitser aan de voorkant, zoals de Samsung Galaxy A6 (2018) of Moto G6 Plus. Die kan een beetje helpen tijdens het videobellen. Wat je ook doet, voorkom tegenlicht. Ga niet met je rug naar een raam staan en zet de felle lamp achter je uit of draai je om.

2. Zet jezelf goed in beeld

Tijdens het videobellen kijk je waarschijnlijk regelmatig even naar hoe je zelf in beeld bent. Zit je haar nog goed? Geen spinazie tussen je tanden? Je zult daarbij zelf ook zien dat de hoek waaruit je filmt veel uitmaakt.

Houd de telefoon op ooghoogte om een voor jou voordelig camerastandpunt te houden. Zo voorkom je dat je jezelf vol op de onderkin of in de neusgaten filmt. Moet je veel videobellen, overweeg dan een smartphone-statief, die je telefoon hoger zet. Bijkomend voordeel is dat de camera zo ook stil blijft staan, wat rustiger beeld oplevert. Kun jij je tussendoor concentreren op andere zaken.

3. Denk aan de achtergrond

Jij bent niet het enige wat anderen in beeld krijgen. Ook wat er achter je staat is goed zichtbaar. Vrienden en familie zijn misschien bekend met jouw rommelige kamer, voor collega’s kan het even schrikken zijn. Wees je dus bewust van wat er nog meer in beeld komt zodra je een videogesprek begint.

Wil je dit serieus aanpakken, dan kun je in apps als Zoom kiezen voor een virtuele achtergrond. De camera herkent de voor- en achtergrond, en vervangt die laatste voor een afbeelding naar keuze. Dit werkt het beste als je investeert in een greenscreen, zoals ze in tv-studio’s hebben. Zo verander je jouw rommelige kamer in een professioneel kantoor of tropisch strand.

4. Hoofdtelefoon of oordopjes voor goed geluid

Tijdens het videobellen hoef je niet te schreeuwen om jezelf verstaanbaar te maken. De microfoon van je smartphone pikt je stem prima op. Helaas worden ook omgevingsgeluiden om je heen door die microfoon opgepikt. Blaffende honden, schreeuwende kinderen of – tijdens je werk of school – het getik op toetsenborden kunnen erg storend werken voor je gesprekspartners.

Overweeg daarom een hoofdtelefoon of oordopjes met ingebouwde microfoon. Deze zijn gemaakt om vooral jouw stemgeluid van dichtbij op te pakken, maar weinig omgevingsgeluid mee te nemen. Zo ben je zelf beter verstaanbaar en kun je anderen ook altijd goed verstaan.

Hoef je overigens even niets te zeggen, maar ben je aanwezig om mee te luisteren? Videobel-etiquette schrijft voor dat je jouw microfoon ‘mute’ tot je weer iets te zeggen hebt.

5. Gebruik je telefoon als webcam

In sommige gevallen, met bijvoorbeeld school of werk, ontkom je er niet aan dat je op de laptop of pc moet werken tijdens een videogesprek. In dat geval is een webcam een praktische keuze. Maar webcams in laptops zijn vaak niet best en voor pc’s moet je er maar net eentje hebben. Gelukkig kan je smartphone bijspringen.

De Android-app Droidcam tovert je smartphone om in een webcam voor je computer. Op je laptop of pc moet je daarvoor een bijbehorend programma installeren. Dat is beschikbaar voor Windows en Linux, niet voor Mac. De gratis versie van Droidcam kent geen beperkingen maar ondersteunt geen hd-beeld en toont af en toe advertenties (niet voor je gesprekspartners zichtbaar). De betaalde versie kost 4,29 euro.

