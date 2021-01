Wist je dat je helemaal niet de deur uit hoeft om rond te struinen in andere landen? Met Street View kun je makkelijk virtuele tours nemen. Zo boek je jouw ‘Street View-vakantie’.

Neem een Street View-vakantie

Tijdens de coronacrisis is het verkeer op Google Street View enorm toegenomen. Mensen nemen virtuele tours, omdat ze vanuit huis toch de wereld willen zien. Een groot deel van de wereld is vastgelegd en staat klaar om ontdekt te worden. Maar waar ga je nou kijken? Android Planet helpt je een handje op weg.

1. Kies willekeurig

De meest vanzelfsprekende start van je zoektocht is natuurlijk het zelf proberen. Kies een punt op de kaart en ga kijken of de camera’s van Google daar zijn geweest. Struin eens door de straten en zie wat je tegenkomt. Als je de app gebruikt, is het heel makkelijk om te zien waar Street View aanwezig is en waar niet. Dubbeltik op de weg om te wandelen.

2. Doe een spel

Wil je liever worden verrast door locaties, dan is het leuk om er een spel van te maken. Daar zijn verschillende websites voor. Check GeoGuessr om te raden waar je bent gebaseerd op wat je ziet via Street View. Via Map Crunch krijg je gewoon een willekeurige locatie te zien.

3. Bezoek een museum

Street View ken je mogelijk vooral van de buitenlocaties, maar je kunt ook steeds vaker naar binnen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, maar ook bij verschillende musea. Via Street View kun je onder andere een kijkje nemen in het Guggenheim (New York), Musée D’Orsay (Parijs) en Tokyo National Museum. Ook het Paleis van Versailles en de ruïnes van Machu Picchu zijn meer dan de moeite waard.

4. Gebruik virtual reality

De wereld ontdekken via je smartphonescherm is natuurlijk leuk, maar het wordt pas echt een reis als je een vr-bril opzet. In virtual reality lijkt het bijna net alsof je er zelf loopt! Dat kan met Googles eigen app Google Earth VR voor Oculus en Vive.

Voor de Oculus-brillen is ook de app Wander verkrijgbaar. Wander gebruikt data van Google Street View, maar kleedt de ervaring net wat anders aan. Het resultaat is een hele fijne manier om de wereld virtueel te ontdekken.

Meer reizen vanaf je bank

Thuis blijven betekent dus niet dat je de wereld niet kunt zien. Het kan bijvoorbeeld ook door een van de vele reiskanalen op YouTube te kijken. Ook kun je ontsnappen naar een andere plek door een audioboek te luisteren.