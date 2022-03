HBO Max opzeggen: zo annuleer je je abonnement

Ben je uitgekeken op het aanbod van HBO Max? Dan is het tijd om je abonnement de deur uit te doen. HBO Max opzeggen is heel makkelijk en gaat zo.

HBO Max opzeggen

We hebben er even op moeten wachten, maar sinds 8 maart 2022 is HBO Max eindelijk in Nederland verkrijgbaar. De Amerikaanse streamingdienst – die onder meer bekend is van topseries als Game of Thrones, The Sopranos en The Wire – neemt het op tegen concurrenten als Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime en Disney Plus.

Kortom: er valt altijd genoeg te kijken. Smaken verschillen echter en dus passen jouw voorkeuren misschien wel beter bij een concurrent van HBO Max. Of, misschien ben je inmiddels al door de exclusieve films en series heen. Wat je beweegredenen ook zijn, het opzeggen van een HBO Max-abonnement is helemaal niet moeilijk en gaat zo:

Open de HBO Max-app op je telefoon en tik op het profielicoon; Ga naar de instellingen en druk dan op ‘Abonnement’; Kies ‘Abonnement beheren’ en selecteer ‘Abonnement opzeggen’; Bevestig vervolgens je opzegging.

Dat was het! Je hebt nu je abonnement op HBO Max opgezegd. Je kunt tot aan de vervaldatum, die je tijdens de laatste stap van het opzeggen te zien krijgt, blijven kijken naar de streamingdienst. Hierna stopt je abonnement en heb je dus geen toegang meer.

HBO Max annuleren op een computer

Heb je even geen smartphone bij de hand? HBO Max opzeggen kan ook via de computer. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open je browser (zoals Google Chrome of Firefox) en ga naar de website van HBO Max; Log eventueel in met je aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord); Klik op je profielicoon rechtsboven en kies dan ‘Abonnement’; Selecteer ‘Abonnement beheren’ en dan ‘Abonnement opzeggen’; En, tot slot, bevestig je de opzegging.

Handig om te weten

Je HBO Max-abonnement wordt automatisch verlengd totdat je het opzegt. Het is daarom aan te raden om het pakket minstens 1 à 2 dagen voor deze verlengdatum op te zeggen.

Op die manier geef je HBO Max de tijd om je opzegging te verwerken en weet je zeker dat de administratie niet te laat wordt opgemaakt (en jij dus een maand extra moet betalen).

Tot slot is het goed om te weten dat je je HBO Max-abonnement op ieder moment weer kunt hervatten. Maar, dan ga je wel meer betalen. Je krijgt namelijk niet langer de ‘levenslange’ korting van 50 procent, maar gaat de reguliere tarieven betalen. Het Basic-abonnement kost 5,99 euro per maand en voor het Standaard-pakket ben je 7,99 euro kwijt.

De keuze is reuze

Met zoveel streamingdiensten op de markt moet je keuzes maken. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, want sommige diensten lijken nogal op elkaar. Daarom hebben wij per streamingdienst alle belangrijke kenmerken, voor- en nadelen bij elkaar gezocht. Je vindt het volledige artikel in onderstaand overzicht.

