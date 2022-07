Op vakantie? 5 tips om hoge internetkosten te voorkomen

Op vakantie gaan is heel leuk, totdat je geconfronteerd wordt met een torenhoge telefoonrekening. In dit artikel delen we tips om hoge internetkosten in het buitenland te voorkomen.

Zo voorkom je hoge internetkosten in het buitenland

Onlangs was Android Planet-redacteur Colin op reis buiten de Europese Unie. Hoewel hij de nodige voorzorgsmaatregelen had genomen om niet tegen onverwachte telefoonkosten aan te lopen, waren de inspanningen tevergeefs. Hij kreeg bij thuiskomst alsnog te maken met een flinke rekening. Dat is opvallend, want zelfs de provider kon maar moeilijk verklaren hoe de rekening tot stand was gekomen.

Uiteindelijk is het verhaal met een sisser afgelopen. Colin moest de factuur voorschieten, maar werd bij de volgende rekening volledig gecompenseerd. Dit voor elkaar krijgen was echter niet makkelijk. De provider was namelijk behoorlijk stug.

Ga jij binnenkort op reis? Dan wil je dit gedoe natuurlijk voorkomen. Garanties kunnen we niet geven, maar wel tips om problemen te voorkomen. Daarom delen we hierbij 5 tips om hoge internetkosten op reis te vermijden.

1. Controleer of roaming écht uitstaat

Sinds 2017 zijn er geen roamingkosten meer in de Europese Unie. Je telefoon gebruikt deze optie, roaming, om in het buitenland bereikbaar te zijn. Zodra je de grens overgaat zoekt je smartphone contact met een zendmast van een lokale aanbieder en hier komen kosten bij kijken. Tot 2017 legde de provider dit bonnetje bij jou neer, maar inmiddels is dit gratis.

Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dankzij de afschaffing van roamingkosten gebruik je je telefoon in Duitsland, Frankrijk of Spanje op precies dezelfde manier als in Nederland.

Verlaat je het Europees continent, dan staan de zaken er heel anders voor. Wereldwijd mogen providers namelijk wel roamingkosten rekenen. Pak je het vliegtuig naar de Verenigde Staten of Australië, dan doe je er dus verstandig aan roaming uit te zetten. Reis je per schip? Ook dan moet je roaming uitzetten. Er bestaat namelijk zoiets als maritieme netwerkkosten.

Roaming uitzetten doe je zo:

Pak je Android-telefoon erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Wifi en netwerk’; Kies ‘Sim- en netwerkinstellingen’ en selecteer jouw simkaart; Verschuif de schakelaar bij het kopje ‘Roaming’ zodat het vak grijs kleurt.



Bovenstaande aanwijzingen gelden voor OnePlus-telefoons. Heb je een telefoon van een ander merk, dan hebben de specifieke (sub)menu’s wellicht een andere naam, maar de grote lijnen blijven hetzelfde.

2. Mobiele internet uitzetten

Ook belangrijk: zet je mobiele internetverbinding helemaal uit voordat je op reis gaat. Er zijn namelijk verhalen van mensen die in het buitenland (buiten de EU) tóch internet verbruikten, terwijl hun roamingoptie uitstond.

Providers weten van dit probleem, maar leggen de verantwoordelijkheid in dit soort gevallen meestal bij consumenten neer. Die zitten vervolgens in een lastige situatie. Hoe ga je immers bewijzen dat je geen internetdata hebt verbruikt?

In veel gevallen kan ‘spookdata’ overigens vrij eenvoudig verklaard worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je telefoon op de achtergrond nog internet verbruikt. Dit is het geval wanneer je op het vliegveld in Nederland begonnen bent met een YouTube-filmpje, het vliegtuig pakt en je telefoon bij aankomst in het buitenland nog wat internet verbruikt om het laatste stuk van de video in te laden. In zo’n geval was de internetsessie in Nederland nog niet gesloten.

Mobiel internet uitzetten doe je zo:

Ga op je Android-smartphone naar de instellingen-app; Kies ‘Wifi en netwerk’ en open ‘Sim- en netwerkinstellingen’; Verschuif vervolgens het vinkje bij ‘Mobiele data’ zodat het vakje grijs kleurt.



3. Gebruik een wegwerp-simkaart

We haalden eerder al aan dat er genoeg verhalen over spookdata rondgaan. Zowel klanten als providers kunnen niet altijd uitleggen waarom er buitenlandse internetkosten in rekening zijn gebracht, zelfs wanneer de klant alle instellingen juist heeft toegepast.

Wil je geen risico lopen? Koop dan een lokale prepaid-simkaart in je verre vakantieland (buiten de EU). Op die manier profiteer je niet alleen van de lokale (vaak goedkopere) telefoontarieven, maar weet je ook zeker dat je nooit voor verrassingen komt te staan. Zodra je prepaid-simkaart geen tegoed meer heeft, kun je namelijk niet meer bellen, internetten en/of sms’en.

Heel gebruiksvriendelijk is deze oplossing niet. Je moet bijvoorbeeld je simkaart verwisselen (en je ‘echte’ simkaart op een goede manier bewaren) en bent alleen bereikbaar op dit tijdelijke nummer.

4. Verlaag je plafond

Wil je in het buitenland blijven internetten, maar wel de kosten nauwlettend in de gaten houden? Stel dan een dataplafond voor de maximale roamingkosten in.

Meestal kun je dit (soms tegen een kleine vergoeding) regelen via de provider. Je kunt dan tot een maximumbedrag in het buitenland roamen.

Zodra je over deze limiet heengaat, wordt het internet de rest van de maand geblokkeerd. Dat is fijn, want hierdoor gaat je vakantiebudget naar leukere zaken dan een te forse telefoonrekening.

5. Benut de wifi

Tot slot een klassieker. Wanneer je ver van huis bent en niet (teveel) wil roamen om zo hoge kosten te voorkomen, is het verstandig om openbare wifi-netwerken te gebruiken. Op die manier kun je onder meer grote bestanden, foto’s en hele apps binnenhalen. Wifi-netwerken zijn ook ideaal voor het offline beschikbaar maken van films en series.

Wees je wel bewust van de risico’s. Openbare wifi-netwerken zijn niet altijd even veilig en kunnen ernstige veiligheidsrisico’s opleveren. Het is voor kwaadwillenden bijvoorbeeld relatief makkelijk om in de gaten te houden wat jij op het netwerk uitspookt. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om toegang te krijgen tot je apparaat. Internet in het buitenland via wifi-netwerken is dus niet altijd even veilig.

