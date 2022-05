Oordopjes schoonmaken: zo worden ze weer fris (en voorkom je ontsteking)

Vieze oordoppen zijn niet alleen onhygiënisch, maar kunnen ook leiden tot een oorontsteking. Dat kun je voorkomen door ze regelmatig op te frissen. In dit artikel leggen we uit hoe je oordopjes moet schoonmaken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Handleiding: Oordopjes schoonmaken doe je zo

Veel mensen gebruiken hun oordopjes heel de dag door en daarom is het belangrijk om ze zo nu en dan een poetsbeurt te geven. Uit onderzoek van zorgverlener Baton Rouge blijkt namelijk dat oortjes vol zitten met bacteriën. Deze zijn meestal ongevaarlijk, maar kunnen in sommige gevallen wel tot serieuze problemen leiden, waaronder een oorontsteking.

Het is daarom belangrijk om je oortjes in tiptop conditie te houden. In dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Benodigdheden:

Een schoon doekje (liefst van microvezel of een brillendoekje)

Een paar wattenschijven

Een zachte borstel

En eventueel een 70 procent-alcoholoplossing

Voordat we de oortjes gaan schoonmaken is het belangrijk om ze helemaal uit te zetten. Hoe je dit doet, hangt van het model af. De meeste oordoppen zet je uit door je vingers op beide doppen te leggen en dit vast te houden. Vervolgens hoor je een geluidstoon. Deze geeft aan dat de headset wordt uitgeschakeld.

1. Stof en grof vuil verwijderen

Grote kans dat je in-ear oordopjes draagt. Deze naam mag je vrij letterlijk opvatten, want de doppen gaan een beetje je oren in. De eerste stap is daarom simpel: haal (indien mogelijk) de opzetstukjes van de oordoppen af. Omdat deze opzetstukken vaak van siliconen gemaakt zijn, zijn ze erg flexibel en dus makkelijk verwijderbaar.

Als het goed is, heb je nu oordoppen zonder opzetstukken. Je kunt nu heel makkelijk het grootste vuil, zoals eventuele stof en/of zandresten, verwijderen met een borstel. Wees wel voorzichtig met borstelen, want je wil geen krassen op je dure oortjes.

2. Maak de opzetstukken schoon

We proberen niemand te beledigen, maar grote kans dat de opzetstukken van je oordoppen wel een opfrisser kunnen gebruiken. Deze onderdelen komen immers het meest in contact met je lichaam.

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een badje van (afwas)zeep met lauw water en smeer de opzetstukken in met deze zeepoplossing. Eventueel kun je ze ook even in het badje onderdompelen en daar laten ontsmetten.

Gebruik in ieder geval nooit hardnekkige schoonmaakmiddelen (op basis van chemicaliën) voor het schoonmaken van oordoppen en/of opzetstukken.

Een alcoholoplossing kan wel, als het maar binnen de perken blijft. Gebruik bijvoorbeeld een flesje met 70 procent alcohol van de apotheek. Doe wat druppels op een wattenschijf en wrijf hiermee zachtjes over de opzetstukken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Oorsmeer weghalen

Wanneer het over oordopjes gaat kun je er niet omheen: oorsmeer. In principe is het heel fijn dat ons lichaam dit goedje aanmaakt, maar van teveel van het goede wordt niemand vrolijk. Helemaal lastig is het wanneer het oorsmeer ook in de ingang(en) van je oortjes terechtkomt.

Om oorsmeer te verwijderen kun je het best een tandenstoker gebruiken. Met deze stoker kun je de grootste resten weghalen.

4. Een poetsbeurt voor de doppen

Als het goed is, heb je de smerigste onderdelen nu schoongemaakt. Nu rest nog het omhulsel van de oordoppen: de behuizingen zelf. Deze kun je het best schoonmaken met een wattenschijf. Doe hier eventueel wat druppels alcoholoplossing op en wrijf zachtjes over de behuizing van de doppen.

5. Opdrogen

De laatste stap in het schoonmaken van oordopjes is drogen. Gebruik een schone doek, bijvoorbeeld van microvezel, om de dopjes af te nemen. Haal ook eventueel de opzetstukken uit hun ‘bad’ en droog deze met een doek af. Wanneer het lastig is om al het water te verwijderen, laat je ze even opdrogen.

6. Oplaadcase opfrissen

Nu de oordoppen schoon zijn, is het tijd voor de oplaadcase (waarin je de dopjes oplaadt). Begin met het weghalen van het meest grove vuil, zoals resten van oorsmeer. Hiervoor gebruik je het best een wattenstaaf. Eventueel kun je hier een alcoholoplossing bij gebruiken.

Wees wel voorzichtig, want je kunt de connectoren in de beschermcase beter niet aanraken. Deze pinnetjes maken contact met je oordopjes en zorgen ervoor dat ze opgeladen worden, maar zijn ook erg gevoelig.

Verder kun je de behuizing van de case afnemen met een doekje, of een wattenschijf. Wel is het handig om vooraf een borstel te gebruiken en hiermee het zand te verwijderen. Daarmee voorkom je krassen op de beschermcase.

Zo, als het goed is heb je nu weer helemaal frisse oordoppen. Bovenstaande routine kun je het best om de paar weken herhalen, mits je de oortjes regelmatig gebruikt.

Oordopjes vergelijken

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. Wij testen nieuwe modellen en leggen in koopgidsen uit welke versies je beter wel en beter niet kunt kopen. Neem daarvoor een kijkje in onderstaande overzichten:

→ Dit zijn de beste draadloze oordopjes van 2022

→ En dit zijn de beste draadloze oordopjes onder de 50 euro

→ De beste draadloze oordopjes onder de 100 euro op een rijtje

→ Of ben je op zoek naar de beste draadloze oordopjes met noise cancelling?

Een frisse start maken

Naast je fysieke oordopjes is het ook slim en handig om van tijd tot tijd je smartphone op te schonen. Dit zorgt voor meer opslagruimte en een snellere smartphone. Benieuwd hoe je dit het beste aanpakt? Check dan onderstaande video waarin we je van 5 smartphone schoonmaak tips voorzien.