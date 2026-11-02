Met deze tip voorkom je een bekende notificatie-ergernis

Als je een berichtje of andere melding binnenkrijgt, open je die vaak met één tik. Handig, maar soms tik je er per ongeluk op omdat je eigenlijk iets anders wilde doen. Dat kun je gemakkelijk voorkomen. Lees snel hoe!

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Meldingen openen na twee keer tikken

Een ‘ongeluk’ zit in een klein hoekje. Grote kans dat het volgende scenario je al vaker is overkomen: je opent een notificatie bovenin beeld terwijl je eigenlijk ergens anders op je scherm wilde tikken. Dat is een vervelende onderbreking van wat je aan het doen was, omdat je nu direct naar een andere app gaat.

Dat probleem voorkom je door in te stellen dat je pas na twee keer tikken een notificatie opent. Wij leggen hieronder uit hoe je dat voor elkaar krijgt. Je hebt er de Samsung-app Good Lock voor nodig. Als die al op je telefoon staat, sla je stap 1 hieronder over.

Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open Good Lock en zoek de module ‘Edge lighting+’ op; Download deze module en zet ‘m aan met het schuifje. Scrol naar beneden en schakel ‘Double tap to open app’ in. Wil je nu een melding openen? Dan moet je daar eerst twee keer op tikken. Pas daarna opent de bijbehorende app van de melding, bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-toestellen of telefoons met een andere versie van One UI of Good Lock kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van de functie ‘Double tap to open app’ kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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