Zo laad je andere apparaten draadloos op met je Samsung-telefoon

Je smartphone kan echt veel meer dan je denkt. Zo is het met veel moderne Samsung-telefoons mogelijk om kleinere apparaten (zoals oordopjes) draadloos op te laden. Hoe dat werkt, leggen we je uit.

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Andere apparaten draadloos opladen

Nee, niet je laptop of tablet. Maar kleinere apparaten als smartwatches en draadloze oordopjes, kun je prima van stroom voorzien met je Samsung-smartphone. Dit heet ‘Draadloos batterij delen’ (of Wireless PowerShare) en is beschikbaar op verschillende vlaggenschepen van Samsung, waaronder toestellen uit de Galaxy S-serie.

Je duikt simpelweg de instellingen in en legt daarna het apparaatje dat je wilt opladen op de achterkant van je toestel. Dat heb je sneller geregeld dan je denkt. Kijk maar!

Ga naar ‘Instellingen’; Tik nu op ‘Batterij’; Scrol vervolgens naar ‘Batterij draadloos delen’; Zet deze functie met het schuifje aan. Leg het apparaat dat je wilt opladen op de achterkant van je Samsung-telefoon. Dit is vooral bedoeld om accessoires, zoals draadloze oordopjes, onderweg even bij te laden. Zie het dan ook niet als een volwaardige vervanging van een gewone draadloze lader, omdat het opladen relatief langzaam gaat.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of telefoons met een andere One UI-versie kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van ‘Draadloos batterij delen’ kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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