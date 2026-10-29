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Je Samsung een andere look geven? Begin bij deze populaire knop

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
29 oktober 2026, 15:44
2 min leestijd
Je Samsung een andere look geven? Begin bij deze populaire knop

Hoe vaak per dag zet je het volume van je telefoon harder of zachter? Onze gok: zeer regelmatig. Met een simpele aanpassing personaliseer je de volumeregelaar en geef je je telefoon een persoonlijkere uitstraling.

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Volumeregelaar personaliseren

Druk op één van de volumeknoppen aan de zijkant van je telefoon. Grote kans dat de volumeregelaar vervolgens rechts in beeld verschijnt. Die regelaar is vaak wit, wat nogal saai oogt. Gelukkig kun je het ontwerp eenvoudig aanpassen aan je eigen smaak.

Daar heb je wel Good Lock voor nodig. In deze app van Samsung vind je handige modules om onderdelen van de interface aan te passen, zoals het uiterlijk en de bediening. Staat Good Lock al op je telefoon, dan kun je stap 1 hieronder overslaan.

  1. Ga naar de Galaxy Store;

    Hier download je de Good Lock-app.

  2. Open Good Lock;

    Hier zoek je naar ‘Sound Assistant’. Download deze module.

  3. Ga vervolgens naar ‘Make your own volume panel colors’;

    In het volgende scherm tik je onderin op ‘Theme’.

  4. Druk op het plusje om je eigen thema te ontwerpen;

    Kies je favoriete kleuren en iconen.

  5. Sla je keuze op (‘Save’) en geef je ontwerp een naam.

    Wanneer je het zojuist gemaakte thema in het volgende scherm selecteert, pas je de wijzigingen aan de volumeregelaar direct toe.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-toestellen of telefoons met een andere versie van One UI kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van de functie ‘Make your own volume panel colors’ (en diverse opties) kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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