SkyShowtime offline kijken? Zo kun je films en series downloaden

Het nieuwe SkyShowtime laat je ook films en series downloaden voor offline gebruik. In deze tip lees je hoe het werkt en waarom dit handig is.

SkyShowtime downloads voor offline gebruik

Net als je dacht dat Nederland al genoeg streamingdiensten had, kwam daar deze week SkyShowtime bij. De dienst gaat de concurrentie aan met Netflix, Disney Plus, HBO Max en Amazon Prime Video en kost 3,49 euro per maand – mits je op tijd een abonnement afsluit.

De films en series die op SkyShowtime staan check je waarschijnlijk het liefst op je televisie, maar het is natuurlijk ook fijn als je onderweg iets te kijken hebt. Dan kan het handig zijn om films en series te downloaden, zodat je geen internetverbinding nodig hebt om ze te streamen. Zo bespaar je een heleboel MB’s en kun je ook in het vliegtuig SkyShowtime gebruiken.

Open de SkyShowtime-app op je Android-telefoon of -tablet;

Zoek de films of series die je wil downloaden, zodat je later zonder internetverbinding kan kijken;

Onder elke film en losse afleveringen zie je een downloadknopje (een pijltje naar beneden met een streepje);

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen. De voortgang check je bij je notificaties.



Het is dus heel simpel of films en series op SkyShowtime te downloaden. Alle opgeslagen titels vind je ook op één plek in de app; tik hiervoor op het downloadknopje onderaan. Als je vervolgens op afspelen tikt, kun je zonder problemen je telefoon op bijvoorbeeld de vliegtuigmodus zetten tijdens het kijken.

Belangrijk om te weten is dat je maximaal 30 titels kan downloaden, verdeeld over de apparaten waarop je SkyShowtime gebruikt. Downloads worden 30 dagen voor je bewaard en als je eenmaal op afspelen tikt, heb je 48 uur om de films of serie-aflevering te kijken. Daarna verdwijnt de betreffende titel uit je downloads-lijst.

Meer over SkyShowtime

Een beetje jammer is dat je verder geen opties hebt bij het downloaden van content. Zo kun je niet kiezen in welke kwaliteit ze worden opgeslagen, waardoor je ook niet weet hoeveel opslagruimte ze in beslag nemen. SkyShowtime lijkt echter te kiezen voor hoge kwaliteit: een aflevering van Yellowstone (die 47 minuten duurt) weegt zo’n 800MB.

Zoals gezegd kost SkyShowtime 3,49 euro per maand, al geldt deze ‘levenslange’ korting tot 6 december 2022. Daarna betaal je 6,99 euro voor de streamingdienst. SkyShowtime richt zich op exclusieve films en series, maar het aanbod is vooralsnog redelijk beperkt. Check onze SkyShowtime-kijktips voor acht titels die sowieso de moeite waard zijn.