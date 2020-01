Naast de binnenkant, is het ook belangrijk om je smartphone aan de buitenkant schoon te houden. Het zal je verrassen hoeveel bacteriën er op zitten.

Smartphone bacteriën en schoonmaken

De start van een nieuw jaar is een kans om nieuw gedrag aan te leren, of om met een frisse start te beginnen. In die tweede categorie staat bijvoorbeeld je smartphone helemaal opnieuw instellen en enkel de apps downloaden die je echt nodig hebt. Zo heb je weer een schoon toestel om het nieuwe jaar mee te beginnen. Daarnaast is het belangrijk om jezelf nieuw gedrag aan te leren door de buitenkant eens schoon te maken.

Je smartphone raak je natuurlijk continu aan. Je legt het toestel op willekeurige plekken neer en misschien gebruik je het apparaat zelfs als je naar de wc gaat. Of laten we realistisch blijven: die kans is vrij groot.

Hoe vies zijn smartphones echt?

Je smartphone zit daardoor vol met bacteriën. Er wordt wel eens geroepen dat een gemiddelde smartphone een stuk viezer is dan de gemiddelde wc-bril, maar de onderzoeken daarachter blijken niet heel sterk. Toch hoef je geen wetenschapper te zijn om te bedenken dat een smartphone, zeker als je het toestel veel gebruikt, heel wat smerige bacteriën kan bevatten.

Is dat een probleem? Dat hoeft niet. Als alleen jij je telefoon gebruikt, bevat het toestel waarschijnlijk dezelfde bacteriën als waar je handen mee in contact komen, en word je er niet ziek van. Toch is er ook een wat ouder onderzoek, dat stelt dat op één van de zes smartphones poepbacteriën te vinden zijn die wel problemen kunnen veroorzaken.

Het wordt een groter probleem als je smartphone, of bijvoorbeeld in een gezin een tablet, van hand naar hand gaat. Dan deel je bacteriën en daar kunnen ook ziekmakers tussen zitten. In de zorg wordt de smartphone daarom tegenwoordig als het nieuwe vaatdoekje gezien.

Hoe maak ik mijn smartphone schoon?

Hoewel het elke dag schoonmaken van je smartphone voor de gemiddelde gebruiker dus niet nodig is, kan het toch slim zijn om het apparaatje zo nu en dan weer op te frissen. Wordt het toestel door meerdere mensen gebruikt, dan is het verstandig om er vaker een doekje overheen te halen. Voor mensen met een zwak afweersysteem is regelmatig schoonmaken zelfs zeer belangrijk.

Schoonmaken met een microvezeldoekje is meestal genoeg. Eventueel kun je het doekje eerst een beetje vochtig maken met water. Wrijf het toestel vervolgens met het doekje via cirkelbewegingen schoon.

Wil je het wat steviger aanpakken om daadwerkelijk de bacteriën te verwijderen, dan is een schoonmaakmiddel met alcohol erin alleen aan te raken voor de onderdelen waar geen glas zit. De alcohol kan de speciale laag over het glas namelijk beschadigen. Als alternatief is het mogelijk om een mix van vijftig procent water en vijftig procent witte azijn te gebruiken.

Je smartphone van binnen schoonmaken

Wil je jouw Android-toestel ook aan de binnenkant opfrissen met een nieuwe start? Check dan onze video met handige tips:

