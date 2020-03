Het familie-abonnement van Spotify is handig als meerdere mensen in je gezin de muziekdienst gebruiken, maar hoe voeg je nou eigenlijk familieleden toe? Android Planet laat zien hoe het werkt.

Spotify Family: zo voeg je familieleden toe

Al geruime tijd biedt Spotify een familie abonnement aan; een handige manier om voordelig met het hele gezin naar Spotify te luisteren. Voor een vast bedrag per maand kun je samen met bijvoorbeeld je ouders, broers en/of zussen muziek luisteren.

In totaal kunnen zes mensen gebruikmaken van een Spotify Family-abonnement, maar hiervoor moet je de mensen eerst toevoegen. Daarbij moeten al deze personen op hetzelfde adres wonen, aldus de streamingdienst.

Het kan even zoeken zijn hoe dit precies werkt, daarom beschrijven we in de stappen hieronder hoe het werkt. Houd er wel rekening mee dat alleen degene met het hoofd-account familieleden kan uitnodigen.

Om familieleden uit te nodigen voor je Spotify Family-abonnement, dien je naar deze pagina te gaan en in te loggen; Kies in het menu aan de linkerkant voor ‘Family Premium’; Vervolgens zie je de optie om je familie-abonnement te beheren. Klik op de lege vakjes om familieleden toe te voegen. Dit doe je door het e-mailadres in te voeren van een familielid en die persoon een uitnodiging te sturen. Ook kun je een link sturen; Doe dit voor alle mensen (maximaal vijf) waarmee je het abonnement wil delen.

Familieleden kunnen vervolgens de uitnodiging accepteren door de verstuurde e-mail te bevestigen. Vervolgens loggen ze in met een bestaand Spotify account, of dienen ze er eentje aan te maken om muziek te kunnen luisteren.

Meer over Spotify (Family)

Spotify Family is al een tijdje beschikbaar en een manier om met meerdere personen voordelig muziek te luisteren. Een paar jaar terug kreeg het familie-abonnement een flinke prijsdaling. Waar je voorheen 30 euro per maand betaalde, kost Family tegenwoordig 15 euro per maand.

Hierbij heeft ieder familielid zijn eigen Premium-account, wat betekent dat je advertentievrij en offline naar muziek luistert. Daarnaast is het mogelijk om eigen afspeellijsten aan te maken en te delen.

Recent heeft Spotify het thuisscherm van zijn apps nog een opfrisbeurt gegeven. Zo zie je direct een zestal persoonlijke muziek- of podcastkeuzes die door Spotify worden aangeraden. De muziek die wordt aangeraden, is gebaseerd op jouw eerdere luistergedrag. Daarbij kijkt Spotify ook naar op welk moment je het luistert en past het de aanbevelingen daarop aan.

