Heb je nog een oude Android-tablet of flinke phablet in je huis slingeren? Geef het apparaat een tweede leven, en zet hem in als digitale fotolijst.



Tablet als digitale fotolijst: zo doe je dat

Met een digitaal fotolijstje wordt het een stuk makkelijker om oude herinneringen op te halen. Geen saaie frames met slechts een enkele foto, maar continu andere kiekjes in beeld. Het grote nadeel: zo’n digitaal fotolijstje is al gauw aardig prijzig.

Gelukkig is er nog een andere oplossing, als je net als ons nog wat oude elektronica hebt rondslingeren. Met slechts een paar kleine aanpassingen kun je een Android-tablet (of een groot uitgevallen Android-smartphone) als digitaal fotolijstje gebruiken. Handig als je ooit een simpele tablet kocht die je niet meer gebruikt.

Maak eerst je oude tablet geschikt voor zijn nieuwe leven. Dat doe je door het apparaat zo ‘dom’ mogelijk te maken. Verwijder alle overbodige apps. Zijn er niet-verwijderbare apps actief op de achtergrond? Probeer deze te deactiveren om te voorkomen dat ze stroom verbruiken. Hoe meer apps je uit kunt schakelen, hoe meer je het stroomverbruik beperkt. Vervolgens plaats je alle foto’s op je tablet via een online opslagdienst als Dropbox of Google Foto’s, of met een usb-kabel.

Beste slideshow-apps

Vervolgens heb je een app nodig die de foto’s in slideshow-vorm kan tonen, net als een echt digitaal fotolijstje. Zo’n functie zit al ingebouwd in de meeste meegeleverde galerij-apps, zoals Google Foto’s. Je kunt ook kiezen voor Dayframe, een app waar je verschillende fotobronnen aan koppelt. Zo kun je niet alleen de foto’s op je apparaat tonen, maar ook je Facebook-, Twitter-, en Instagram-kiekjes. Genoeg van je eigen foto’s? Kies dan andere gebruikers op bijvoorbeeld Tumblr of Instagram om de beelden wat af te wisselen.

Start een slideshow en je tabletfotolijstje is klaar voor gebruik. Het enige wat je nog moet doen, is een mooie plek voor de tablet in je huis vinden. Staat je tablet meerdere uren per dag aan, dan is het misschien wel zo slim om een oplader in de buurt te houden. Zelfs met het stroomverbruik van andere apps op de achtergrond geminimaliseerd, gaat je nieuwe fotolijstje niet zomaar meerdere dagen mee.

