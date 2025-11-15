Zo blokkeer je een telefoonnummer op je Samsung

Vervelende spamnummers die je maar blijven bellen: daar maak je gemakkelijk korte metten mee. We vertellen hoe je een telefoonnummer blokkeert (en weer deblokkeert) op je Samsung-smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe blokkeer ik een telefoonnummer?

Op je Samsung-toestel kan dit op verschillende manieren. We leggen de makkelijkste manieren hier aan je uit.

Open de telefoon-app; Tik nu op ‘Recent’ of ‘Contacten’; De eerste knop (‘Recent’) is handig als je niet zo lang geleden bent gebeld door een nummer dat je wil blokkeren. Zoek het nummer dat je wil blokkeren en tik op de drie streepjes eronder; In het menu onderin staat ‘Blokkeren’, tik hierop; Hierna verschijnt een menu waar je de blokkade kunt bevestigen. Daarnaast heb je de optie om alle oproepen van dit nummer te verwijderen uit je oproepenlijst. Dat ruimt lekker op.

Hierboven zie je het stappenplan (getest op Samsung Galaxy S24 Ultra) in beeld.

Wanneer je alsnog gebeld wordt door een geblokkeerd nummer, dan kun je de volgende zaken proberen.

Zorg dat je Android-telefoon is geüpdatet naar de laatste versie; Start je telefoon even opnieuw op; Gebruik externe apps als Mr. Number, Hiya of Call Control als extra filter; Rapporteer het geblokkeerde nummer aan de Fraudehelpdesk of Consuwijzer, zodat andere mensen er hopelijk minder last (of geen last meer) van zullen hebben.

Dit gebeurt er als ik een nummer geblokkeerd heb

Belletjes

Grote kans dat degene die jou probeert te bellen vrijwel direct naar je voicemail gaat. Heb je die niet ingesteld, dan zal de ander één keer de telefoon horen overgaan, alvorens het gesprek automatisch wordt beëindigd. De ander kan trouwens wel een voicemail achterlaten, maar jij krijgt dat bericht niet binnen.

Berichten

Sms’jes van nummers die je geblokkeerd hebt, komen niet binnen op je toestel. Wel ziet de ander in veel gevallen dat het bericht verzonden is. Maar omdat jij niks binnenkrijgt, kan die natuurlijk lang wachten op een reactie.

Het is dus in beide gevallen voor het geblokkeerde contact niet altijd even duidelijk dat hij of zij door jou geblokkeerd is.

Per ongeluk iemand geblokkeerd? Doe dan dit

Gelukkig is een foutje zo te herstellen. Een geblokkeerd nummer weer toestaan om je te bellen, gaat zo:

Open de telefoon-app; Tik op de drie verticale puntjes rechts bovenin; Ga naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Nummers blokkeren’; Hier staat de volledige lijst van geblokkeerde nummers. Tik op het minnetje naast een nummer om het te deblokkeren.

Boven de lijst met geblokkeerde nummers vind je vaak ook nog de optie om oproepen van onbekende nummers automatisch te blokkeren. Pas hier wel mee op, want soms krijg je een telefoontje van een onbekend nummer dat je wel wil opnemen. Denk aan bezorgdiensten, zorg- en onderwijsinstellingen. Die willen nog weleens met een onbekend nummer bellen.

