Tip: zo ruim je de statusbalk van je Android-telefoon op

Boven in beeld vind je je statusbalk. Daar zie je gemakkelijk de tijd, meldingen en het accupercentage. Handig, maar soms staan er ook icoontjes tussen waar je eigenlijk nooit naar kijkt. Daar breng je met deze tip verandering in.

Let op: de stappen in dit artikel zijn getest op de OnePlus 10 Pro. Het kan zijn dat jouw Android-toestel iets anders werkt, maar in grote lijnen komt het vaak wel overeen.

Kies zelf wat je wel en niet wil zien

De meeste Android-smartphones geven je de keuze om zelf te bepalen welke iconen in je statusbalk staan. Dat geeft je als gebruiker veel meer vrijheid en personalisatie. Wil jij bijvoorbeeld weten hoeveel procent batterij je nog hebt, maar maakt je internetsnelheid je niet uit? Dan klik je deze gemakkelijk aan en uit.

Zo kom je bij de statusbalk-instellingen

Ga naar de instellingen ⚙️ van je Android-smartphone en zoek naar het menu ‘Meldingen en statusbalk’ (of iets wat daarop lijkt); In dit menu vind je alle notificatie-instellingen. Tik hier op ‘Statusbalk’; In het statusbalk-menu zie je een hele lijst aan functies met daarachter een schakelaartje. Elke functie laat door middel van een icoontje in je statusbalk, de status van je telefoon zien. Per functie kun je kiezen of je deze wel of niet aan wil zetten.

Onze favorieten zijn Alarm, VPN en Bluetooth. Daarmee zie je gemakkelijk snel of je deze functies actief zijn of niet. Bovenin het menu vind je ook de instellingen voor het batterij-icoontje en accupercentage. Daarmee stel je in of je precies kan zien hoeveel procent je batterij heeft met een batterij-icoon ernaast, één van de twee of helemaal niet.



Extra tip: Meldingen verbergen in de statusbalk

Naast iconen die de status van je telefoon weergeven, kun je in het statusbalk-menu aanpassen hoe meldingen worden getoond. Dit doe je onder het kopje ‘Meldingspictogrammen’. Hier kun je kiezen of je per melding het logo van de app wil zien, een cirkeltje met daarin het aantal meldingen of dat je niks van de meldingen in beeld wil hebben. Deze instelling bepaalt dus de iconen die links in de statusbalk staan.

Kijk onze tipvideo over notificaties om erachter te komen hoe je je meldingen snoozed:

Hoeveel iconen houd jij over in je statusbalk na deze tip? Wil je geen tip missen? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.