Gears 5 of Forza Horizon 4 op je Android-smartphone spelen: het kan! Vanaf nu kunnen ook Nederlandse Xbox One-bezitters meedoen met Xbox Console Streaming. Wel zijn er enkele voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Zo zit het.



Xbox Console Streaming-bèta van start

Het bètaprogramma is al sinds afgelopen oktober actief, maar was tot dusver alleen beschikbaar voor Xbox Insiders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nu kunnen ook Nederlandse deelnemers van het Xbox-testprogramma met de streamingdienst aan de slag. Zo doe je mee:

Download de Xbox Game Streaming-app op je Android-smartphone; Open de applicatie en doorloop de stappen om je console en telefoon te koppelen. Onder meer je internetverbinding wordt getest; Is alles in orde? Dan kun je aan de slag met Xbox Console Streaming.

We haalden het al even aan, maar er kleven wat haken en ogen aan het testprogramma. Ten eerste moet je een Xbox Insider zijn. Op deze manier kun je bij wijze van proef als eerste aan de slag met nieuwe functies. Dit kan heel leuk zijn, maar houdt er rekening mee dat het om een bèta gaat: er kunnen dus bugs en onverwachte fouten optreden.

Wil je meedoen aan het Xbox Insider-programma? Volg dan onderstaande stappen:

Ga op je Xbox One of computer naar de Microsoft Store; Selecteer de zoekbalk en voer “Xbox Insider Hub” in; Download de app en volg de aanwijzingen om het programma te installeren.

Vervolgens kun je je aanmelden voor het Insider-programma door naar ‘Insider Content’ te gaan. Hier kun je je aanmelden voor een van bètaprogramma’s. Aan ‘Alpha Skip-Ahead’ en ‘Alpha’ kun je alleen op uitnodiging meedoen, omdat Microsoft deze groepen gebruikt om zeer vroege versies van apps en software te testen.



Tot slot moet je minstens Android 6.0 draaien en een snelle internetverbinding hebben. Tijdens het koppelen van je Android-smartphone en Xbox One wordt deze snelheid gemeten. Lukt dit niet, maar is er niks aan de hand met je internetverbinding? Check dan de officiële Microsoft-website voor alle technische details. Mogelijk moet je iets in de instellingen van je modem/router wijzigen.

→ Download Xbox Game Streaming in Google Play (gratis)

Xbox komt naar Android

Microsoft toont de laatste jaren steeds meer interesse in Android. Begin vorig jaar kondigde het al Xbox Live aan voor het besturingssysteem. Ook kun je sinds kort Xbox One-games opstarten met de Google Assistent. Op de achtergrond sleutelt men daarnaast hard verder aan Xcloud, een heuse streamingdienst voor Android-smartphones.

Lees verder: Google Stadia-alternatieven: alles wat je moet weten