Wat zijn de beste AI-apps van dit moment?

Als er een technologie is die de afgelopen jaren als kool is gegroeid, dan is het wel de technologie rondom AI. Maar wat zijn momenteel de beste AI-apps?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grote spelers

De drie grootste spelers van dit moment zijn toch wel ChatGPT, Claude en Google Gemini. Drie AI-apps die op basis van gebruikersaantallen het populairst zijn. Ze kunnen je met van alles helpen: van vragen beantwoorden tot het maken van afbeeldingen.

Maar los van deze AI-giganten zijn er nog veel meer apps die specifiek inzoomen op een bepaalde niche, zoals muziek- en videoproductie. Dit zijn volgens ons de meest noemenswaardige.

Sora

Wie geregeld op TikTok zit, zal vast weleens AI-gegenereerde video’s voorbij hebben zien komen. Grote kans dat deze video’s zijn gemaakt met Sora. Dit is een AI-model dat zich specialiseert in tekst-naar-video en wordt ontwikkeld door het moederbedrijf van ChatGPT, OpenAI.

Het bijzondere aan Sora is dat het resultaat vrij realistisch kan ogen en van hoogwaardige kwaliteit is. Het kan filmische shots maken zonder dat je daar dure camera’s of filmlocaties voor nodig hebt. Ook kun je Sora gebruiken om van afbeeldingen bewegend beeld te maken.

Voor professioneel gebruik kan Sora ook ideaal zijn. Als je een beginnende ondernemer bent die nog geen budget heeft voor marketing, dan is het ideaal om er korte reclamevideo’s mee te maken. Maar, ook voor grotere bedrijven kan het worden ingezet voor conceptvisualisaties en het maken van storyboards.

Kortom, Sora is een AI-videomodel dat complexere prompts begrijpt en kan vertalen naar videocontent, en dat de innerlijke regisseur bij iedereen naar boven kan halen.

Suno

Als kind zullen we allemaal weleens hebben gedroomd van een muzikale carrière. Alleen heb je daar natuurlijk wel talent voor nodig. Sommige mensen hebben dat, en anderen kunnen hun talenten beter ergens anders voor gebruiken. Als het toch blijft kriebelen om muziek te maken zonder ook maar een beetje kennis van een instrument te hebben, dan biedt de AI-app Suno misschien de oplossing.

Suno is een AI-platform dat liedjes kan genereren op basis van tekst. Het enige wat jij hoeft te doen, is een genre, sfeer en eventueel een songtekst verzinnen — de AI-tool doet de rest. En de resultaten vallen niet tegen.

De muzikale AI-app heeft een brede kennis van genres. Of je nu een dancetrack, popliedje of rockplaat wilt maken, het gaat de tool vrij gemakkelijk af. Waar Suno echt in uitblinkt, is het genereren van een zangstem.

Toegegeven: je mist een bepaalde echtheid en menselijke benadering. Maar stel dat je een danceplaat maakt waar veel effecten op de vocalen zitten, dan is het bijna niet van echt te onderscheiden.

Midjourney

Wie weleens op chatdienst Discord zit, kent misschien de afbeeldingengenerator Midjourney wel. Hoewel het platform en de AI-tool met elkaar verbonden zijn, kun je Midjourney ook los van de chatdienst gebruiken.

Een afbeeldingengenerator klinkt misschien niet zo spannend als bovengenoemde apps zoals Suno en Sora. Maar Midjourney staat vooral bekend om zijn originaliteit en veelzijdigheid in vergelijking met tools als ChatGPT of DALL·E.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Net als Sora begrijpt ook Midjourney complexere prompts en kun je afbeeldingen echt finetunen naar je eigen smaak.

Vorig jaar zorgde Midjourney nog voor veel controverse. Grote filmstudio’s zoals Disney, Universal en Warner Bros hebben het AI-bedrijf aangeklaagd, omdat het mogelijk zijn AI-model heeft getraind met auteursrechtelijk beschermde animaties zoals Shrek, Superman en Scooby-Doo.

Conclusie

Op dit moment is er in het AI-landschap veel meer te ontdekken dan alleen de gevestigde namen zoals Gemini of ChatGPT. Daarmee zeggen we niet dat er niet genoeg te ontdekken valt met deze grote spelers.

Wie avontuurlijk is ingesteld en zijn of haar horizon wil verbreden, vindt in bovengenoemde AI-apps zeker de moeite waard om te ontdekken — al is het maar om te kijken of het iets voor je is. Wie weet ontdek je ineens een nieuw talent.