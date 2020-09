Om 12.00 uur (16 september) stuurt AMBER Alert een landelijk testbericht uit. Wil jij deze belangrijke berichten ook ontvangen? Lees dan hier hoe je een AMBER Alert instelt en gebruikt op jouw smartphone.

Zo gebruik je AMBER Alert op jouw smartphone

AMBER Alert is het Nederlandse alarm voor vermiste of ontvoerde kinderen. Via een landelijk systeem van gebruikers wordt regelmatig zo’n oproep geplaatst. Vandaag (16 september 2020) wordt er een landelijk testbericht uitgestuurd om te kijken of dit vermiste kinderalarm goed werkt. Dit gebeurt om 12.00 uur en het zal duidelijk te zien zijn dat het gaat om een testbericht. Je hoeft dus ook geen actie te ondernemen.

Het testbericht is te zien via de social media-kanalen van AMBER Alert, de website, de kanalen van verschillende partners en de eigen app. Anders dan bij een NL Alert-melding wordt dit bericht niet per sms verstuurd.







Download de AMBER Alert-app

Als je de app hebt geïnstalleerd, wordt het aangeraden om de uitleg even door te nemen. Wanneer er een kind vermist is, wordt dus een AMBER Alert uitgestuurd. Via de app krijg je automatisch een melding, zodat je uit kunt kijken naar het betreffende kind. Daarbij gaat het niet alleen om weggelopen kinderen.

Ook als de politie vermoeden heeft van een ontvoering, wordt gekeken of er een alert uit moet worden gestuurd. AMBER Alerts worden alleen verzonden als de politie vreest voor het leven van een vermist kind. Is die vrees er niet, dan wordt er een zogenaamd Vermist Kind Alert verstuurd. Informatie over zo’n vermissing sla je simpelweg op in de app, zodat je de info altijd bij de hand hebt.

→ Download AMBER Alert in de Play Store (gratis)

Meer over AMBER Alert

De app heeft aan de onderkant een viertal knoppen, waarmee je snel navigeert. Klik je op het huisje dan kom je in het scherm met actieve alerts. Ook zie je daar andere mededelingen, bijvoorbeeld als een vermist kind weer gevonden is. Met de tweede optie kun je alvast een profiel aanmaken voor je eigen kind. Zo kun je een foto uploaden en andere gegevens noteren.

Daarnaast kun je direct een melding doen als jou kind daadwerkelijk vermist is. Met de derde optie kun je de uitleg van de app opnieuw bekijken of direct doorklikken naar de website voor meer informatie. Via de instellingen kun je simpel aan- en uitvinken wat voor alerts je wilt ontvangen.

Inmiddels telt AMBER Alert meer dan drie miljoen gebruikers. Omdat het systeem altijd paraat moet zijn en mensen snel bereikt moeten worden, wordt vandaag een testbericht uitgestuurd. Zo wordt er nog een extra stap gedaan om de werking van het systeem te garanderen, aldus oprichter Frank Hoen.