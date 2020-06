Volgende week (maandag 8 juni 2020) stuurt de overheid een nieuw testbericht voor NL Alert uit. Wil je zeker zijn dat je alle berichten van het alarmsysteem ontvangt? Dit is hoe je het instelt op jouw smartphone.

Zo kun je NL-Alert op Android instellen

NL Alert biedt waardevolle informatie bij noodsituaties en is sinds de introductie meer dan 200 keer ingezet bij bijvoorbeeld branden, noodweer en het onschadelijk maken van een opgegraven bom. Wil je nagaan of ook jouw NL Alert Android-instellingen goed staan? Dat is belangrijk, want bij noodgevallen is dit de manier om op de hoogte te blijven.

NL Alert Android instellen

Het instellen van NL Alert op je Android-smartphone is relatief eenvoudig, maar verschilt per toestel. Daarom heeft de Nederlandse overheid de instelhulp voor NL Alert in het leven geroepen, waarmee je per fabrikant en type telefoon stapsgewijs ziet wat je moet doen. Heb je een nieuwer toestel, dan heb je geluk: dan is NL Alert vaak al standaard ingesteld.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung

Samsung-telefoons (nieuwer dan januari 2012) zijn in principe standaard goed ingesteld voor NL Alert. Wil je het toch controleren, ga dan naar ‘Berichten > Optieknop > Instellingen > Cell Broadcast’ gaan en schakel Cell Broadcast in.

Vervolgens moet je het kanaal ‘Mijn kanaal’ selecteren en een nieuw kanaal inschakelen. Voer bij Kanaalnaam ‘NL-Alert’ in, bij Kanaalnummer ‘919’ en zorg dat het vinkje bij ‘Kanaal inschakelen’ is ingeschakeld. Sla de wijziging op en je toestel is juist ingesteld om NL Alerts te ontvangen.

Bij de Samsung Galaxy S7 (Edge), Galaxy S8 (Edge), Galaxy S9 (Plus), Galaxy S10 (Plus) en Galaxy S20 (Plus en Ultra) ga je naar ‘Berichten > Instellingen > Instellingen noodwaarschuwing’ en kun je bij ‘Noodwaarschuwingen’ NL Alert instellen.

Sony

Bij toestellen van Sony hoef je niets te doen; daar is NL Alert doorgaans al juist ingesteld. Hetzelfde geldt voor toestellen van LG en HTC die later dan 2012 zijn verschenen.

HTC

Twijfel je, ga dan op je HTC-toestel naar ‘Hoofdmenu > Instellingen > Bellen’, vink ‘Cell Broadcast’ aan en kies ‘Cell Broadcast-instellingen’. Voeg vervolgens een kanaal in en vul bij Kanaalnaam ‘NL-Alert’ in. Bij Kanaalnummer vul je ‘919’ in, waarna je Kanaal inschakelen aanvinkt en op ‘OK’ tikt.

LG

Op je LG-toestel ga je naar ‘Applicaties > Cell Broadcast > Instellingen > Cell Broadcasting’, waarna je kiest voor ‘Kanalen > Kanaal toevoegen’. Bij Zendernummer vul je ‘919’ in en bij Opmerking ‘NL-Alert’. Bevestig de instelling door op ‘Opslaan’ te tikken.

Huawei

Gebruikers met een Huawei-toestel hoeven niets te doen. Bij de toestellen van de Chinese fabrikant is NL Alert standaard ingeschakeld.

Motorola

Bij Motorola-smartphones moet je even de instellingen induiken om te checken of NL Alert is ingeschakeld. Ga naar ‘Instellingen > Meer > Noodwaarschuwingen (of Nooduitzendingen) en zorg dat de optie ‘Extreme dreigingen weergeven’ is ingeschakeld.

Google

Heb je een Pixel- of Android One-toestel, of een ander toestel met een kale versie van Android, dan ga je naar ‘Instellingen > Apps en meldingen > Geavanceerd > Noodwaarschuwingen’ en vink je ‘Extreme dreigingen weergeven’ aan. Zorg ook dat ‘Vereiste maandelijkse test’ is ingeschakeld. De smartphone is vervolgens juist ingesteld voor NL Alert. Ook OnePlus– en Nokia-toestellen zijn dus standaard juist ingesteld voor NL Alert.

Gebruik je Android Nougat, dan dien je naar ‘Instellingen > Geluid > Nooduitzendingen’ te gaan en daar ‘Extreme dreigingen weergeven’ aan te vinken.

Archos

Bezit je een Archos-smartphone, dan kun je de melding van NL Alert instellen door naar ‘Instellingen > Algemeen > Cell Broadcast-instellingen > Instellingen mobiele uitzending voor SIM-kaart > Taal – en kanaalinstellingen voor cell broadcast’ het juiste kanaal toevoegen. Check eerst in de kanalenlijst of kanaal 919 hier al vermeld staat, anders kun je deze toevoegen. Mocht je dat handiger vinden, dan kun je de kanaalnaam aanpassen naar NL Alert.

Wolfgang

Ook oudere Wolfgang-toestellen, die geruime tijd bij supermarktketen Aldi werden verkocht, zijn automatisch ingesteld voor NL Alerts. Je hoeft dus niets te doen.

NL Alert instellen op andere smartphones

Lukt het niet of heb je een ander type smartphone, raadpleeg dan de instelhulp voor NL Alert. Op maandag 8 juni om 12.00 uur wordt de eerstvolgende NL Alert uitgezonden.

Om NL Alert op de iPhone in te stellen ga je naar ‘Instellingen > Berichtgeving’. Scrol helemaal naar beneden totdat je bij de optie ‘Noodmeldingen’ komt. Indien deze optie niet is ingeschakeld, tik je op het schuifje. Vervolgens weet je zeker dat je in het geval van nood een bericht ontvangt. Ook zul je dan het NL Alert-controlebericht ontvangen.

NL Alert over 4G

Sinds het najaar van 2015 ondersteunen Vodafone, KPN en T-Mobile NL Alert niet alleen op 2G- en 3G-netwerken, maar ook over 4G. Voorheen was dit niet het geval, wat bij sommige gebruikers tot verwarring leidde. Ook als 4G-gebruiker ontvang je dus NL Alert-berichten.

Heb jij al een NL-Alert ontvangen? Laat het ons weten in de reacties!