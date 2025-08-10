De 4 beste Android-apps en -games van de week (#32 2025)

Tim Ligterink
Tim Ligterink
10 augustus 2025, 16:04
3 min leestijd
De 4 beste Android-apps en -games van de week (#32 2025)

Stop met impulsaankopen, speel volleybal vol actie, log veilig in en weet wat je kunt doen tegen huishoudelijk geweld. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

Dit zijn de beste apps en games van week 32

Om de week af te sluiten, zetten we weer onze favoriete Android-apps en -games voor je op een rijtje. Het gaat van apps die deze week in het nieuws verschenen tot games die we gewoon tof vinden. Veel plezier met de beste Android-apps en -games van deze week uit de Play Store.

1. ING Spaarslot

ING heeft deze week een nieuwe functie geïntroduceerd die je helpt bij het sparen en voorkomt dat je impulsaankopen doet. Het heet Spaarslot en is voor iedereen met een ING-spaarrekening beschikbaar. Door het slot in te stellen op je spaarrekening, kun je alleen geld toevoegen en niet ervan afhalen.

De ING-app ontziet niet je volledige controle over de rekening, maar maakt de drempel alleen hoger. Om geld van je rekening op te nemen, moet je eerst minstens twee uur wachten. Dat geeft je tijd om na denken of je het geld écht moet uitgeven. Om te voorkomen dat je in geval van nood geen toegang hebt tot geld, is altijd een van je spaarrekeningen zonder Spaarslot.

ING Nederland

ING Nederland

ING Bank N.V.

Gratis via Google Play

2. Haikyu!! Fly High

Wat krijg je als je de actie van een Animé-serie combineert met de regels van volleybal? Precies, Haikyu!! Fly High. In de game ga je op avontuur in een kleurrijke wereld om het beste team samen te stellen. Door minigames te spelen, werf je betere spelers waarmee je vervolgens de strijd op het volleybal-veld aangaat.

Het spel ziet er ontzettend tof uit, helemaal in Animé-stijl. Je leidt de wedstrijden zelf in goede baan en kiest de juiste strategie om te winnen. Natuurlijk zijn er extra speciale acties, waarmee je meer punten binnenhaalt. Hoe beter je speelt, hoe beter je team wordt.

HAIKYU!! FLY HIGH

HAIKYU!! FLY HIGH

Garena International II

Gratis via Google Play

3. Proton Authenticator

Proton, vooral bekend van de VPN-dienst, lanceert een eigen Authenticator-app. Daarin sla je tweefactorauthenticatiecodes op om veiliger in te loggen bij je online accounts. Het werkt in grote lijnen hetzelfde als de Google en Microsoft Authenticator-apps.

Proton Authenticator

De app werkt offline, maar je kunt er ook voor kiezen de codes in de cloud op te slaan. Zo worden ze gesynchroniseerd over je verschillende apparaten. Daarnaast is de Proton Authenticator-app open source, wat betekent dat je als gebruiker de broncode kunt inzien. Hij is gratis te gebruiken en er zijn geen advertenties.

Proton Authenticator

Proton Authenticator

Proton AG

Gratis via Google Play

4. Blood Line: A Rebel Moon Game

Blood Line: A Rebel Moon Game is een online multiplayer actiegame. Dit scifi-avontuur combineert RPG-elementen met een shooter. Je sluit je aan bij de opstand tegen het de vijanden en kiest een van de vier klassen: Bannerguard, Forsaken, Kindred en Evoker.

Blood Line: A Rebel Moon Game | Official Launch Trailer | Netflix

Alleen of samen je vrienden vecht je in uitdagende missies. Naast het voltooien van verhaalmissies kun je je personage aanpassen met unieke wapens en een persoonlijke look. De moeilijkheidsgraad van de missies past zich automatisch aan, of je nu alleen vecht of in een team.

Blood Line: A Rebel Moon Game

Blood Line: A Rebel Moon Game

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Let op: hoewel je de game kosteloos kunt downloaden uit de Google Play Store, heb je een Netflix-abonnement nodig om hem te spelen.

5. EviSafe

Hoewel je er hopelijk zelf niet mee in aanmerking komt, is er een app van Nederlandse bodem die slachtoffers van huiselijk geweld helpt. Te beginnen met het verzamelen van bewijs. Door een codewoord in te stellen, kan de app automatisch opnames maken zodra dit wordt uitgesproken.

Ook kun je eenzijdige belletjes plegen met vertrouwde personen, zodat deze weten wat er thuis speelt. Daarnaast begeleidt de app je bij het zoeken van hulp bij de juiste instanties, zoals de gemeente. Ben of ken jij iemand die hiermee te maken heeft, dan kan EviSafe mogelijk helpen.

EviSafe Huiselijk Geweld App

EviSafe Huiselijk Geweld App

EviSafe

Gratis via Google Play

