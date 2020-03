Huawei heeft Huawei Music uitgebracht. Deze streamingdienst gaat het opnemen tegen concurrenten als Apple Music, Deezer en Spotify. Een abonnement kost 9,99 euro per maand, maar je kunt de dienst gratis 1 maand op proef nemen.



Huawei Music in Nederland beschikbaar

Huawei probeert minder afhankelijk van andere bedrijven te worden en brengt daarom steeds meer eigen apps uit. Ditmaal is Huawei Music in Nederland gelanceerd, een muziekstreamingdienst. Je hebt de reguliere Huawei Music-app nodig om een abonnement af te sluiten:

Open de Huawei Muziek-app op je Huawei-telefoon; Tik op de drie streepjes rechtsboven en kies ‘VIP-centrum’; Vervolgens kun je een gratis proefmaand starten.

Na afloop van deze periode kost Huawei Music 9,99 euro per maand. Deze prijs is vergelijkbaar met concurrenten als Spotify. De streamingdienst is opgedeeld in vijf tabbladen aan de onderkant: Home, Bladeren, Stations, Zoeken en Bibliotheek.

Dit kan Huawei Music

Home biedt een selectie van populaire nummers, aanbevolen afspeellijsten, nieuwe albums en zogeheten Stations. Deze ‘radiostations’ draaien doorlopend liedjes van een bepaald genre of thema, zoals hiphop of nummers uit Disney-klassiekers. Deze radiostations hebben overigens ook een eigen tabblad.

In het Bladeren-tabblad kun je zelf op zoek naar mogelijk interessante afspeellijsten of albums. Ook vind je hier enkele door Huawei gecureerde playlists terug. Hierin zijn bijvoorbeeld de beste blues- en folk-nummers verzameld. Onderaan het venster staan afspeellijsten gebaseerd op genre, activiteit (zoals schoonmaken) en stemming (bijvoorbeeld blij of energiek).

De Zoeken-functie spreekt voor zich en in de Bibliotheek ga je aan de slag met je favoriete muziek. Hier kun je bijvoorbeeld afspeellijsten maken en bewerken, je gedownloade tracks inzien en favorieten aanwijzen. In het instellingengedeelte kun je handmatig de download- of streamkwaliteit aanpassen.

Prijs en aanbod

Het is niet duidelijk hoeveel nummers de streamingdienst precies in huis heeft. Op het eerste gezicht lijkt het aanbod vergelijkbaar met de concurrentie, al zijn podcasts compleet afwezig. Wel kun je in relatief hoge kwaliteit streamen, namelijk in 640 kbit/s. Dit is fors hoger dan Spotify, dat op 256kbit/s blijft steken.

Voor zover bekend is het niet mogelijk om een betaald abonnement van Huawei Music af te sluiten op een niet-Huawei-telefoon. Tijdens het testen op mijn Nokia kon ik wel de zelfstandige Music-app downloaden, maar geen abonnement afnemen. Op het Huawei-toestel werkte de dienst wel, maar liep hij zo nu en dan vast.

Heb jij Huawei Music al gebruikt? Zo ja, hoe werkt de dienst bij jou? Laat van je horen in de reacties!

