Heb jij tientallen pasjes van allerlei winkels in je portemonnee of tas, maar wil je hier vanaf? In de Play Store zijn er vele ‘klantenkaart-apps’ te vinden, waarbij je ze digitaal kunt opslaan en laten scannen. Android Planet zet er vier voor je op een rij.

Vier klantenkaart-apps op een rij

Nu heeft niet iedereen evenveel fysieke pasjes in zijn of haar portemonnee of tas, maar het kan natuurlijk al snel oplopen. Zo sta je bij een kassa en moet je eerst nog minutenlang zoeken naar het juiste pasje van die winkel. Verschillende organisaties hebben ook een eigen mobiele app waar je zo’n pas digitaal in kunt bewaren. Denk bijvoorbeeld aan Air Miles, de Albert Heijn of bijvoorbeeld de HEMA.

Al die apps installeren en gebruiken is ook niet voor iedereen weggelegd en daarom zijn overkoepelende klantenkaart-apps een goede uitkomst. In de Play Store zijn er tientallen te vinden. Android Planet heeft er vier voor je uitgekozen.

1. PasNL

PasNL is precies wat je ervan verwacht, namelijk een simpel digitaal hulpje voor al je klantenpassen. Zo digitaliseer je al je pasjes en kun je ze zo direct gebruiken. Daarbij wordt de barcode of QR-code ook opgeslagen. Die kun je vervolgens weer simpel laten scannen bij de winkel.

Zo hoef je inderdaad geen fysiek pasje op te zoeken of ze mee te dragen. Wil je een pas toevoegen, maar staat de juiste winkel nog niet in de app? Dat is geen probleem, want ook handmatig klantenpassen toevoegen kan in de PasNL-app.

PasNL - Al je pasjes bij je, handig én snel ... PasNL 8,6 (1479 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Stocard

Stocard is de bekendste klantenkaart-app uit het rijtje, maar doet in de basis hetzelfde als de andere applicaties. Zo sla je ook hier je pasjes digitaal op of check je aanbiedingen van interessante winkels. Ook hier kun je uiteraard kaarten toevoegen van alle bekende shops. Staat die winkel er niet tussen, dan voeg je het pasje gewoon handmatig toe.

Stocard - Rewards Cards Wallet Stocard 9,6 (576386 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. OK

Ook de OK-app is een aanrader. Naast klantenkaarten kun je daarin ook tickets kwijt, evenals cadeaukaarten, kortingsbonnen of folders. Zo kun je er net wat meer bewaren dan bij andere apps, wat wel een voordeel is.

Pasjes en andere informatie toevoegen werkt op dezelfde manier, waardoor je altijd alles digitaal bij de hand hebt. Heb je de pasjes toegevoegd? Dan toont OK ook de bijbehorende reclamefolder, aanbiedingen en beste deals. Tot slot kun je andere tickets bewaren in de app, bijvoorbeeld digitale kaartjes voor een museum of pretpark.

OK - Your loyalty cards and discounts in one app OK IT BV 7,4 (5227 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. MijnKassabon

MijnKassabon is ook een app voor al je digitale pasjes, maar richt zich daarnaast op een andere tak van sport: kassabonnetjes bewaren. Zo kun je al die bonnetjes digitaliseren en opslaan in de app. Heb je zo’n bon ingescand? Dan kun je er ook nog een notitie bij achterlaten, zoals de aankoopdatum. Zo heb je alle informatie direct bij de hand.

De app biedt ook een ‘budgettool’, zodat je op de hoogte blijft van je uitgaven. Dat is handig als je een beperkt budget hebt of gewoon wat op de centjes wil letten. Bonnetjes delen kan vervolgens ook weer makkelijk via e-mail of bijvoorbeeld WhatsApp.

MijnKassabon MijnKassabon B.V. 7,4 (256 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Gebruik jij één van bovenstaande apps of juist een heel andere applicatie uit de Play Store? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

