Heb je afgelopen week meer Netflix gekeken dan normaal? Je bent niet de enige. Sterker nog, Netflix ziet zich genoodzaakt om de beeldkwaliteit 30 dagen te verlagen. De Europese Commissie is namelijk bang dat de internetinfrastructuur overbelast raakt.



Netflix en YouTube: beeldkwaliteit tijdelijk omlaag door coronacrisis

Update 20-03-2020 09.45:

Ook YouTube heeft bekendgemaakt dat ze de beeldkwaliteit standaard verlagen om zo de druk op het netwerk te verminderen, meldt Reuters. De streamingsdienst geeft aan dat videomateriaal standaard wordt aangeboden in sd-kwaliteit. De maatregel gaat vrijdag in, maar een tijdstip is daarvoor niet genoemd. Ook is niet bekend hoe lang dit minimaal gaat duren. Vooralsnog is de maatregel nog niet doorgevoerd. Gebruikers kunnen wel handmatig kiezen voor een hogere kwaliteitsstream van de video.

Origineel bericht 20-03-2020 09.07:

De Commissie riep streamingdiensten afgelopen week om de kwaliteit van video’s te verlagen, en daar geeft Netflix nu gehoor aan. Dankzij de coronacrisis zitten veel mensen meer thuis en neemt het streamen toe. Dit zorgt voor veel dataverkeer, helemaal wanneer films in scherpe hd-kwaliteit uitgezonden worden. De Europese Commissie vreest hierdoor dat het internet op den duur overbelast raakt.

Netflix maakt bekend dat de beeldkwaliteit gedurende 30 dagen omlaag gaat. Deze maatregel zou 25 procent minder dataverkeer moeten opleveren. Het is niet helemaal duidelijk per wanneer de beperking ingaat. Ook is niet duidelijk met welke kwaliteit voortaan gestreamd gaat worden. Wel zegt een woordvoerder van Netflix dat “klanten kunnen blijven rekenen op een goede kwaliteit.”

De maatregel geldt voorlopig alleen voor Europa. Netflix geeft aan dat het ongeveer 1GB aan bandbreedte kost om een film of serie van 1 uur lang in standaardkwaliteit te streamen. Een video in hd-kwaliteit levert volgens het bedrijf drie keer zoveel dataverkeer op. Andere streamingdiensten hebben nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Commissie.

