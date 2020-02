OnePlus Gallery Gratis Onze score 7,5

Versie 3.8.21 van de OnePlus Gallery-app, die standaard op OnePlus-telefoons staat, introduceert een aantal toffe features. Nieuw is gezichtsherkenning en het automatisch maken van ‘verhalen’ van al je avonturen.

OnePlus Gallery: slimme verhalen, gezichtsherkenning en meer

Smartphones van OnePlus staan bekend om de fijne software. Dit lijkt veel op stock-Android, zonder allerlei onnodige extra’s. Een eigen app die de fabrikant wel meelevert, is de Gallery-app voor al je foto’s en filmpjes. Een update naar versie 3.8.21 is nu te downloaden en daarmee introduceert OnePlus drie interessante functies.

Soortgelijke mogelijkheden zitten bijvoorbeeld ook al in Google Foto’s. Via het nieuwe tabblad ‘Verkennen’ zijn de nieuwe opties te vinden en gebruiken.

1. Gezichtsherkenning

Dankzij gezichtsherkenning is het nu mogelijk om snel foto’s te vinden van een specifiek persoon. Open hiervoor het nieuwe tabblad, kies voor ‘Mensen’ en vervolgens zie je allerlei mappen waar foto’s van bepaalde personen in te vinden zijn. Handig om zo snel foto’s van je vrienden, schoonfamilie of collega’s terug te vinden en te delen.

2. Herkenning van objecten

Ook is een functie toegevoegd voor de herkenning van objecten, wat ook te vinden is in het ‘Verkennen’-tabblad. Zo kun je snel vanuit de galerij alle bij elkaar gesprokkelde foto’s zien in categorieën zoals voedsel, tekst, kleding, dieren of activiteiten. Het duurt even voordat alles goed is gecategoriseerd, maar vervolgens zijn foto’s sneller terug te vinden.

3. Slimme verhalen

Een functie die jaren geleden naar Google Foto’s kwam, is nu ook in OnePlus Gallery te vinden. Het gaat om het automatisch creëren van ‘slimme verhalen’. Ben je een weekendje weggeweest, heb je een avondje feest gevierd met vrienden of even vakantie gevierd? Met de nieuwste update maakt je toestel er automatisch een leuk en fraai verhaal van.

Zo kun je nog eens nagenieten van die leuke middag, avond of trip. De verhalen worden automatisch aangemaakt als je smartphone aan de oplader ligt en het scherm is uitgeschakeld.

Beschikbaarheid en downloaden OnePlus Gallery

De update wordt vanaf nu voor OnePlus-toestellen uitgerold. Het kan echter even duren voordat de vernieuwde galerij-app ook op jouw toestel beschikbaar is.

Wil je daar niet op wachten of heb je geen OnePlus-telefoon, maar ben je toch wel benieuwd? Voor het losse installatiebestand kun je terecht op APK Mirror. Check vervolgens onze instructies voor het installeren van apk-bestanden.

→ Download OnePlus Gallery in de Play Store (gratis en alleen voor OnePlus-toestellen)