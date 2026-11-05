Eenmalig betalen en voor altijd klaar: Microsoft Office 2024 en Windows 11 Pro bizar goedkoop (ADV)

Veel mensen wachten tot de grote kortingsperiode aan het einde van het jaar om software aan te schaffen. Toch hebben sommige deals hun absolute bodemprijs al bereikt. Via Godeal24 schaf je Microsoft Office 2024 Professional momenteel aan voor 22,11 euro en Windows 11 Pro voor 12,25 euro. Omdat het om vaste licenties gaat, zit je nooit vast aan terugkerende maandelijkse kosten.

Geen terugkerende kosten meer voor al je software

Voor een groot gedeelte van de softwaretools dien je een maandelijks of jaarlijks abonnement af te sluiten, waardoor je vastzit aan steeds terugkerende kosten. Software is in het dagelijks leven onmisbaar voor zowel zakelijke als privézaken. Of het nu gaat om het bijhouden van de administratie of het documenteren van belangrijke zaken, je kunt er eigenlijk niet zonder. Toch blijft het zonde om telkens weer die abonnementskosten kwijt te zijn.

Het kan gelukkig ook anders. Via Godeal24 schaf je op dit moment namelijk Microsoft Office 2024 Professional aan voor 22,11 euro en Windows 11 Pro voor slechts 12,25 euro. Het grootste pluspunt van deze aanbieding is dat het om vaste aankopen gaat. Je betaalt eenmalig voor de aanschaf, de licentie blijft voor altijd van jou en je zit nooit vast aan maandelijkse verplichtingen of automatische verlengingen.

Je kunt de twee pakketten afzonderlijk aanschaffen, maar als je jouw pc in één keer compleet wilt maken, ben je het voordeligst uit met een gecombineerde bundel. Voor beide losse licenties betaal je samen 35,24 euro, terwijl je in een gecombineerde bundel op een totaalbedrag van slechts 32,95 euro uitkomt. Zo ben je in één keer voordelig klaar.

Microsoft Office 2024 Professional: Alle bekende programma’s zonder cloudverplichting

Microsoft Office 2024 Professional is de nieuwste zelfstandige versie en bevat het volledige softwarepakket dat je voor werk of privé nodig hebt. Denk hierbij aan Word voor tekstverwerking, Excel voor werkbladen en budgetten, PowerPoint voor presentaties en Outlook voor e-mail en agenda. Deze editie bevat daarnaast Publisher en Access voor grafische toepassingen en databasemanagement.

Het pakket is merkbaar sneller en stabieler dan eerdere versies. Zware Excel-bestanden worden soepel verwerkt en met de ingebouwde pdf-functie open en bewerk je documenten direct in Word, zonder dat je daar aparte software voor hoeft aan te schaffen. Omdat alles lokaal op je computer draait, werk je door zonder in te hoeven loggen op een cloudaccount. Met de aanschaf van deze licentie voor 22,11 euro ben je voor altijd klaar en heb je geen last van jaarlijkse verlengingen. Let er wel op dat een losse licentie gekoppeld wordt aan één pc.

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Windows 11 Pro: Het moderne fundament voor jouw computer

Windows 11 Pro levert een stabiel en modern besturingssysteem voor je dagelijkse werkzaamheden. Een handige extra voor Android-gebruikers is de ingebouwde telefoonkoppeling. Hiermee koppel je jouw smartphone rechtstreeks aan de pc, zodat oproepen, berichten en meldingen op je scherm verschijnen en je direct vanaf je computer kunt reageren.

Daarnaast is het besturingssysteem voorzien van slimme assistentie via de taakbalk om snel bestanden terug te vinden en schik je met handige indelingen meerdere geopende vensters overzichtelijk naast elkaar. Bovendien worden je gegevens beschermd door geavanceerde versleuteling. Voor 12,25 euro is het een voordelige manier om je pc van een modern besturingssysteem te voorzien. Houd er wel rekening mee dat je pc moet voldoen aan de juiste hardware-eisen (zoals TPM 2.0) om naar Windows 11 te kunnen upgraden.

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Wil je zowel je besturingssysteem als je Office-pakket in één keer vernieuwen? Maak dan gebruik van de speciale voordeelbundels. Door tijdens het afrekenen de kortingscode GG62 in te voeren, ontvang je maximale korting op onderstaande combinaties:

Wat is Godeal24 en waarom kun je er veilig bestellen?

Godeal24 is een gespecialiseerde wederverkoper van computersoftware op de internationale markt. Het platform koopt overtollige licenties in grote aantallen op van bedrijven en controleert deze op een juiste werking voordat ze worden aangeboden. Doordat er geen fysieke verpakkingen of verzendkosten aan te pas komen, blijven de prijzen laag. Alle licenties worden direct geactiveerd via de officiële systemen van Microsoft.

Dat deze werkwijze gewaardeerd wordt, blijkt uit de uitstekende score op Trustpilot. Mocht je tijdens het installeren of activeren toch ergens tegenaan lopen, dan biedt het platform 24 uur per dag ondersteuning via de klantenservice (service@godeal24.com). Houd er wel rekening mee dat het bij deze aanbiedingen om OEM-licenties gaat: deze worden eenmalig gekoppeld aan het moederbord van jouw pc en verhuizen bij een latere overstap naar een nieuwe computer over het algemeen niet mee.