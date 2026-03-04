Met deze Action pocket-printer print je al je labels, lijstjes en meer (zónder inkt)

Action heeft een hele handige gadget in het assortiment: een mini-printer. Maak handige lijstjes, labels voor je kruidenpotjes of stickers. En hij is ook nog eens voordelig.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mini pocket-printer van Action: 19,95 euro

Ga jij niet zonder je boodschappenlijstje naar de supermarkt of heb jij je hele huis vol met briefjes met to-do’s liggen? Dan is deze mini-printer waarschijnlijk wel wat voor jou. Download de app uit de Play Store en verbind de printer met de app. Vervolgens kies je een template om later je lijstjes op te schrijven. Of kies een mooi lettertype om je kruidenpotjes te ordenen.

Druk op printen en het apparaatje print binnen enkele seconden je ontwerp uit. De pocket-printer van Action scoor je voor slechts 19,95 euro. Vind je dit wel een handig concept, maar heb je liever een grotere variant? Dan heeft de blauwe webwinkel er ook eentje van A4-formaat. Handig om je verzendlabels mee uit te printen, bijvoorbeeld!

Werkt zonder inkt, met hitte

Het handige aan deze twee apparaten, is dat ze geen inkt nodig hebben om te printen. Daardoor droogt ‘ie niet uit en kan je hem altijd en overal gebruiken. Daarnaast scheelt het geld, want je hoeft niet steeds dure inktcartridges te kopen. De A4-printer gaat ongeveer 1,5 uur mee en heeft daarna zo’n 3 tot 4 uur nodig om weer op te laden.

Voor beide heb je de app “Luck Jingle” nodig, die gewoon in de Play Store te vinden is. In het doosje van de mini printer zitten drie verschillende rolletjes: een witte, een stickerrolletje en een blauw rolletje.

Alternatief om ook foto’s af te drukken: HP of Polaroid

Ben je op zoek naar een mini-printer die ook foto’s goed afdrukt? Dan is die van de Action misschien niet de beste keuze voor jou. HP en Polaroid hebben beide betere opties. Ze zijn prijziger, maar leveren ook betere kwaliteit.

Zo heeft HP de Sprocket. Deze scoor je momenteel bij Bol voor 94,99 euro. Ook Polaroid is van de partij met de Everything Box Hi-Print. Deze prints kan je als sticker ook direct opplakken. Voor deze betaal je bij Bol nu 89,09 euro.