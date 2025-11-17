Liveblog Black Friday: de beste deals in een overzicht

Het is weer zover: tijdens Black Friday strooien webwinkels en providers met fikse kortingen. In ons liveblog delen we steeds de beste deals, continu bijgewerkt.

Black Friday liveblog

De bekende webwinkels in Nederland beginnen in 2025 extra vroeg met Black Friday. Waar enkelen nog wachten tot de officiële dag (28 november 2025), kan je bij diverse elektronica-retailers al flink je slag slaan. Wil je graag besparen op de aanschaf van een nieuwe Android-telefoon of je televisie, dan is dit een uitgelezen moment.

We verwachten dit jaar leuke kortingen op toestellen van Samsung, Motorola en meer. Ook bespaar je mogelijk enkele tientjes op bijvoorbeeld de Google TV Streamer of je abonnement voor internet en tv. Check snel de beste deals van het moment hieronder om niks te missen.

Black Friday liveblog van nieuw naar oud

Maandag 17 november 16:31 – Oneplus is begonnen met hun Black Friday deals. Bij de gloednieuwe OnePlus 15 krijg je een OnePlus Pad Lite t.w.v. 299 euro cadeau. Ook andere producten zijn in de aanbieding en je hoeft niet verder te zoeken, want ze geven nu laagste prijsgarantie! Bekjk hier alle OnePlus aanbiedingen.

Maandag 17 november 13:46 – Op zoek naar een robotstofzuiger van Xiaomi? De Xiaomi Robot Vacuum S20+ is nu scherp geprijsd. Naast stofzuigen heeft deze robot ook een dweilfunctie. Ontdek deze robotstofzuiger bij Xiaomi.

Maandag 17 november 10:38 – Ook Bol is gestart met Black Friday. Ontvang tot 20% korting op koptelefoons en oordopjes. Bekijk deze actie bij Bol.

Maandag 17 november 10:18 – Het is weer maandag en je weet wat dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel. Alleen vandaag scoor je een sim only van Simyo en krijg je 150 euro cashback, waardoor je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand betaalt. Lees er alles over in ons artikel.

Vrijdag 14 november 10:51 – Op zoek naar een betaalbare tablet die zich uitstekend leent voor online shoppen en een serie bingen? Bij MediaMarkt is de Samsung Galaxy Tab A11 Plus pas een paar dagen te koop, maar nu al gezakt naar 199 euro.

Vrijdag 14 november 09:11 – Toe aan meer stilte in de kantoortuin of in de trein? Bij MediaMarkt is de Bose QuietComfort Ultra koptelefoon nu nog maar 299 euro. Met een uitstekende noise cancelling en een vol, rijk geluid werk je geconcentreerder én geniet je nog meer van je muziek.

