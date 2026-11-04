Slechts 50 cent voor je sim only: waarom veel mensen nú overstappen

Wie slim wil besparen op de maandelijkse telefoonkosten, moet deze tijdelijke aanbieding niet links laten liggen. De actie verlaagt de gemiddelde maandprijs namelijk zodanig dat zowel grote als kleine bundels erg aantrekkelijk worden.

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Veel data voor het tarief van een basisbundel

Je betaalt de eerste paar maanden slechts 50 cent voor je sim only, wat overstappen nu extra aantrekkelijk maakt. Budget Thuis biedt dit momenteel via Belsimpel aan, waardoor het gemiddelde maandbedrag van grote bundels ineens lager uitvalt. Ook voor wie eigenlijk op zoek is naar een kleinere bundel, is dit een interessante optie.

Waar je normaal gesproken de hoofdprijs betaalt voor onbeperkt internet, ligt het tarief door de actie voor de eerste paar maanden van 0,50 euro nu een stuk lager. Zo betaal je voor onbeperkt GB’s met onbeperkt bellen en sms’en in plaats van de reguliere 20 euro tijdelijk slechts 0,50 euro, wat de gemiddelde maandprijs over twee jaar terugbrengt naar 15,94 euro. Dit maakt het overstappen naar een grotere databundel een aantrekkelijke keuze.

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Toch liever een kleine bundel?

Wat uiteraard geldt voor de grotere bundels, trekt zich net zo goed door naar de kleinere opties. Als je geen behoefte hebt aan veel gigabytes, heb je binnen deze sim only de keuze uit bundels van 5GB of 10GB met 200 minuten en sms’jes of onbeperkt bellen. Omdat je ook hier de eerste vijf maanden maar 50 cent betaalt, ben je onder aan de streep extra voordelig uit.

Kies je bijvoorbeeld voor een bundel van 5GB met 200 minuten, dan betaal je de eerste vijf maanden slechts 0,50 euro en daarna het reguliere tarief van 7 euro. Over de gehele periode van twee jaar komt dit neer op een gemiddeld tarief van maar 5,65 euro per maand. Dat scheelt weer ten opzichte van de originele maandelijkse kosten.

Wat ben je gemiddeld per maand kwijt?

Om helder te krijgen welke optie het best bij jouw verbruik en budget past, vind je in de onderstaande tabel alle tarieven op een rij. Hiermee zie je direct het verschil tussen een grote databundel en de compactere pakketten. In de tabel zijn de varianten met 200 minuten en sms’jes gekozen, maar je kunt bij elke bundel ook kiezen voor onbeperkt bellen.

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Hier moet je rekening mee houden

Of je nu uiteindelijk voor een grote of kleine bundel kiest, er is wel een belangrijke kanttekening. Na vijf maanden betaal je weer het normale tarief. Gebruik je maandelijks nauwelijks data buiten de deur, dan ben je zelfs met een compacte bundel al ontzettend voordelig uit. Zoek je juist maximale snelheid voor zwaar gebruik, kijk dan liever verder naar een provider met hogere internetsnelheden. Zo weet je zeker dat je een keuze maakt die ook op de lange termijn goed bij je past.