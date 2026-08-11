KPN geeft nu een gratis Philips Ambilight-tv, máár deze actie heeft concurrentie

De internet en tv-aanbiedingen zijn weer vernieuwd en bij vrijwel alle providers is nu weer een andere actie te vinden. Zo krijg je bij KPN een Philips Ambilight-tv van 649 euro, maar deze deal heeft concurrentie van zowel Ziggo als Odido. We vertellen je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Internet en tv van KPN, Ziggo en Odido extra voordelig

Loopt je internet en tv-contract bijna af, dan is het zonde om dit gewoon door te laten lopen. Je bent vrijwel altijd goedkoper uit door van provider te wisselen en gebruik te maken van aanbiedingen. Momenteel hebben zowel KPN, Ziggo als Odido uitstekende acties waarbij er voor ieder wat wils is.

Zo krijg je bij KPN een Philips Ambilight-tv, heeft Ziggo een Samsung-tv voor je of een Bol-cadeaubon van 400 euro, óf kies voor een goedkoop abonnement bij Odido. Hier betaal je de eerste twaalf maanden slechts 20 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanbieding bij KPN: gratis Philips Ambilight tv

Nieuwe klanten krijgen bij KPN een gratis Philips Ambilight tv. Dit is een televisie die door de led-verlichting op de achterkant er extra luxe uitziet. Je wordt volledig in de film of serie – die je op dat moment aan het kijken bent – gezogen. Hij heeft overigens een afmeting van 55 inch.

Je ontvangt hem bij alle pakketten van KPN, van 200 Mbit/s tot maar liefst 4 Gbit/s. Wil je liever korting op je abonnement, dan kan dit ook. Het eerste jaar betaal je nu 35 euro per maand, waardoor de aanbieding van Odido op dit vlak beter is.

Heb je ook een mobiel abonnement van KPN? Dan is het verstandig om ook voor je vaste internet voor deze aanbieder te kiezen. Je ontvangt nu namelijk Combivoordeel, waarbij je tot 7,50 euro korting per maand krijgt én gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet kijkt.

Aanbieding bij Ziggo: gratis Samsung tv

Ga je voor Ziggo, dan kom je hier ook in aanmerking voor een gratis televisie maar dan van Samsung. Ook deze meet 55 inch en heeft een waarde van 649 euro, maar hij mist de ledverlichting. Tegen een meerprijs kun je ook een groter formaat bestellen. Daarnaast kun je hier kiezen voor een Bol-cadeaubon van 400 euro, waarmee je jouw eigen welkomstcadeau in huis haalt.

Heb je toch liever korting, dan ben je de eerste 12 maanden 34,95 euro per maand kwijt. Wat dat betreft is Odido dus écht een stuk goedkoper. Als je ook een Vodafone-abonnement op je adres hebt, profiteer je van klantvoordeel. Dit loopt op tot maar liefst 20 euro korting per maand!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanbieding bij Odido: 12 maanden voor 20 euro

Heb je geen nieuwe tv nodig en wil je gewoon het liefste een zo goedkoop mogelijk internet en tv-abonnement hebben? Dan raden we je Odido aan. Hier betaal je dankzij de Prijzenslag-periode het eerste jaar slechts 20 euro per maand (met uitzondering van het 8 Gbit/s-pakket).

Hierdoor ben je over de gehele looptijd zo’n 5 tot 15 euro per maand minder kwijt dan de andere providers. Dit is gerekend met een tweejarig-contract en loopt daardoor op tot maar liefst 360 euro.

Welkomstcadeaus voor ieder wat wils

Kortom; er is voor ieder wat wils. Ben je een film of serieliefhebber, dan is de Philips Ambilight-tv bij KPN de beste aanbieding. Wil je liever een zo goedkoop mogelijk pakket, dan raden we je Odido aan: hier betaal je het eerste jaar slechts 20 euro per maand.

Zelf je cadeau uitkiezen kan bij Ziggo, waar je een Bol-cadeaubon krijgt ter waarde van 400 euro. Wees er wel snel bij, want deze aanbiedingen zijn er slechts tijdelijk!