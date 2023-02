Samsung Galaxy S23 vs Samsung S22: alle vernieuwingen op een rij (ADV)

De gloednieuwe Samsung Galaxy S23 Series volgt de S22 Series-telefoons op. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rijtje.

Vernieuwingen Samsung Galaxy S23 vs S22

Net als zijn oudere broer verschijnt de Samsung Galaxy S23 in drie verschillende modellen en op het eerste oog lijken de nieuwe vlaggenschepen ook in hetzelfde jasje gestoken te zijn. Heb je een Samsung Galaxy S22 (of ouder) op zak, maar twijfel je of een upgrade naar de S23 je geld waard is? Wij zochten de belangrijkste verschillen voor je uit.

Nagenoeg hetzelfde design in nieuwe kleuren

Waar de S22 Ultra nog in een andere kleur verkrijgbaar was dan de andere twee toestellen in de serie, houdt Samsung het bij de S23 simpeler. De toestellen zijn namelijk in dezelfde vier kleuren te kopen bij Vodafone: wit, paars, zwart en donkergroen. Bij de S22-serie waren de S22 en S22 Plus beschikbaar in het zwart, wit, groen en in het goud, terwijl de S22 Ultra in de kleur rood te krijgen is in plaats van goud.

Samsung Galaxy S23-familie Samsung Galaxy S22-familie



Verder zagen we de camera’s achterop de S22 nog in een eiland. Daar is bij de S23 verandering in gekomen, doordat de cameralenzen nu in de behuizing zijn ‘opgenomen’. Dat zagen we al bij de S22 Ultra, maar Samsung heeft dat nu doorgetrokken naar alle S23-smartphones.

Krachtpatser nóg krachtiger

Het innerlijk van de vlaggenschepen heeft een grondige upgrade gekregen. In de S22-toestellen gebruikte Samsung nog de zelfgemaakte Exynos 2200-chip, maar in de S23-serie zit een Qualcomm Snapdragon 8 Gen-2 processor. De S23 is daardoor krachtiger, sneller én energiezuiniger.

De batterijen van de S23-toestellen zijn ook groter dan die van de S22. Je hoeft de S23 dus pas later op het stopcontact aan te sluiten dan de S22! De S23 heeft, net als zijn voorganger, een scherm van 6,1 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Ook flitsen de beelden nog net zo vloeiend over je scherm door de 120Hz-ververssnelheid.

Als je veel bestanden hebt om op te slaan, dan moet je bij de S23 Plus of Ultra zijn. Deze telefoons hebben standaard meer opslagruimte dan de normale S23: 256GB in plaats van 128GB. Ook kun je nog kiezen voor een versie met liefst 512GB. Van de S23 Ultra is ook een variant met 12GB werkgeheugen beschikbaar, terwijl de S23 en S23 Plus op 8GB blijven steken.

Bij de S23 Ultra wordt uiteraard ook de S Pen geleverd. Je maakt met deze handige stylus (aan)tekeningen, gebruikt hem als presenter tijdens presentaties of om van een afstand foto’s te maken. Laat je creativiteit de vrije loop gaan!

Verbeterde camera voor S23 Ultra

Samsung heeft zich vooral gefocust op de Galaxy S23 Ultra-camera, terwijl de camera van de S23 (Plus) minder veranderingen heeft doorstaan. De hoofdcamera heeft wederom 50 megapixel en de groothoeklens van 12 megapixel en de telelens van 10 megapixel met 3x optische zoom blijven ook onveranderd. Wel heeft de selfiecamera een hogere resolutie van 12 megapixel.

De S23 Ultra daarentegen maakt op cameragebied wel één grote stap: de resolutie is bijna verdubbeld van 108 megapixel naar 200 megapixel. Verwacht dus extra scherpe foto’s te maken, zelfs in het donker.

De overige camera’s zijn hetzelfde gebleven. Je hebt beschikking over een 12 megapixel-groothoeklens om hoge gebouwen in een handomdraai volledig op de foto te krijgen. Met de twee telelenzen zoom je tot wel drie en tot tien keer optisch in en leg je details moeiteloos vast.

Samsungs updatebeleid

Het updatebeleid dat Samsung hanteert is voor zowel de Galaxy S23 als S22 hetzelfde: je ontvangt vier jaar lang aan Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches. Door het feit dat de S22 vorig jaar uitkwam, is hier echter een jaar van gebruikt. Dit betekent dat de S23 op dit moment meer zekerheid biedt.

Prijzen

Als we kijken naar de prijs die je voor dit alles betaalt, zien we dat je voor de Samsung Galaxy S23 dieper in de buidel moet tasten. Op het moment van release van de S22 kostte het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag 849 euro. De S23 is aan te schaffen vanaf 949 euro; een verschil van 100 euro.

Dit zien we bij de overige modellen ook. De S23 Plus is aan te schaffen vanaf 1199 euro, terwijl de S22 Plus 1099 kostte. Ook de S23 Ultra is gestegen in prijs ten opzichte van zijn voorganger: 1399 euro, terwijl de S22 Ultra te verkrijgen was vanaf 1249 euro.

Heb je de S23 op het oog, maar met 256GB aan geheugen? Dan betaal je 1009 euro. De S23 Plus met 512GB aan geheugen heeft een prijskaartje van 1319 euro. Goed om hierbij te vermelden is dat de S22 Plus deze geheugenoptie niet biedt. De S23 Ultra met 12GB werkgeheugen en 512GB opslag kost je 1579 euro en de 1TB-variant 1819 euro.

